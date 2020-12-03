Питання вакцинувати чи не вакцинувати дітей та дорослих виходить за межі особистого рішення. Адже це питання, що ставить під загрозу національну безпеку.

Кілька років тому родина на Закарпатті намагалася врятувати доньку. Дівчинці була потрібна пересадка кісткового мозку. Зрештою сім'ї вдалося зібрати величезні кошти і відправити дитину закордон. Операція пройшла успішно. Та, повернувшись додому, ослаблений організм дівчинки вразив кір. Дитину інфікував брат, який не був вакцинований. Дівчинка померла.

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Це не страшилка, а реальна історія загибелі дитини через нехтування вакцинуванням.

Чому невакциновані діти не можуть відвідувати школи та дитячі садки?

Цього тижня ВР планує розглянути законопроєкт №4142 "Про систему громадського здоров'я". Він регулюватиме також і недопуск невакцинованих дітей до навчальних закладів. Ще у 2018 році МОЗ та МОН пояснювали, чому невакциновані діти не можуть відвідувати школи та дитячі садки.

Європейські країни на законодавчому рівні давно врегулювали обов'язкову вакцинацію. Так, кількість обов'язкових щеплень у Франції, Польщі, Болгарії, Хорватії, Чехії, Угорщині та Словаччині складає 9, а в Італії та Латвії аж 10 обов'язкових щеплень. У США можливість відвідування закладів освіти також залежить від наявності щеплень.

Більше того – в Італії доступ дітей до школи без щеплень заборонений. Якщо дитина не була щеплена вчасно, то батьки сплачують штраф. А в Німеччині штраф за відмову від вакцинації передбачено у розмірі 2500 євро.

Умова щодо щеплення дитини для відвідування закладу освіти є виправданою та не порушує права на освіту. Батьки можуть обирати будь-яку іншу форму навчання, окрім очної: заочну, дистанційну, екстернатну, сімейну (домашню) освіту та педагогічний патронаж.

Безумовно, є категорія дітей, які не можуть вакцинуватися за станом здоров'я. Але саме їх має захищати колективний імунітет, а це мінімум 95% вакцинованих.

Питання вакцинувати чи не вакцинувати дітей та дорослих виходить за межі особистого рішення. Адже це питання, що ставить під загрозу національну безпеку.

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Лише вакцинація є найбільш надійним способом убезпечитися від безлічі смертельних хвороб та захистити життя і здоров'я своє та своїх рідних.

Вакцинація рятує життя!

Джерело: Facebook