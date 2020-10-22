Людей ґвалтували, їм відрізали волосся, – Тихановська про насилля режиму Лукашенка
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала найбільш жорстокі випадки насильства, яких зазнали білоруські протестувальники з боку режиму Лукашенка. Зокрема, людей катували, відрізали волосся та ґвалтували.
Влада вже в першу ніч після виборів влаштувала таку брутальну зачистку людей. Про це Світлана Тихановська розповіла в інтерв'ю проєкту "А поговорить?".
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За її словами, найстрашнішими лишаться ті 3 дні, коли людей катували в "Окрестіно" (Центр ізоляції правопорушників – 24 канал), ґвалтували в автозаках, виривали волосся.
"І ми, напевно, не все знаємо, тому що не кожен знайшов сили розповісти. Це соромно, незручно і не кожна людина на це зважиться", – зазначила лідерка білоруської опозиції.
Підлога в "Окрестіно" була залита кров'ю
Також вона пригадала, що згодом почали з'являтися світлини побитих людей, відео, на яких кричали люди. Очевидці розповідали, що в Центрі ізоляції правопорушників підлога була залита кров’ю. Відтак це був найстрашніший момент.
Туди забрали понад 15 тисяч людей. Коли люди почали звідти виходити, прийшло усвідомлення всього масштабу тих жахіть, які відбулися.
Там було море крові і садистське ставлення. Коли люди стояли в неприродних позах на холодній підлозі всю ніч. Їх били, відрізали волосся,
– розповіла Тихановська.
І додала, що потім з'являлися фотографії й висновки бригад швидкої допомоги щодо травм у затриманих. Коли всі ці історії почали з'являтися, тоді почав накривати цей жах.
За її словами, люди виходили з "Окрестіно", вони побачили, що відбулося. Відтак фальсифікація виборів відійшла на другий план.