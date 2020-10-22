Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала найбільш жорстокі випадки насильства, яких зазнали білоруські протестувальники з боку режиму Лукашенка. Зокрема, людей катували, відрізали волосся та ґвалтували.

Влада вже в першу ніч після виборів влаштувала таку брутальну зачистку людей. Про це Світлана Тихановська розповіла в інтерв'ю проєкту "А поговорить?".

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За її словами, найстрашнішими лишаться ті 3 дні, коли людей катували в "Окрестіно" (Центр ізоляції правопорушників – 24 канал), ґвалтували в автозаках, виривали волосся.

"І ми, напевно, не все знаємо, тому що не кожен знайшов сили розповісти. Це соромно, незручно і не кожна людина на це зважиться", – зазначила лідерка білоруської опозиції.

Підлога в "Окрестіно" була залита кров'ю

Також вона пригадала, що згодом почали з'являтися світлини побитих людей, відео, на яких кричали люди. Очевидці розповідали, що в Центрі ізоляції правопорушників підлога була залита кров’ю. Відтак це був найстрашніший момент.

Туди забрали понад 15 тисяч людей. Коли люди почали звідти виходити, прийшло усвідомлення всього масштабу тих жахіть, які відбулися.