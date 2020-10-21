Невідомі пошкодили понад 70 історичних пам'яток на території Музейного острова у Берліні. Цей інцидент став одним із найбільших нападів на культурні об'єкти у повоєнній Німеччині.

Що сталося на Музейному острові

Невідомі залили маслянистою фарбою щонайменше 70 пам'яток світового мистецтва. Найбільше від вандалізму постраждали Пергамський музей, Стара Національна галерея та Новий музей. Про це повідомило видання ZEIT.

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Серед пошкоджених пам'яток є єгипетські саркофаги, скульптури та картини митців ХІХ століття. Детальніший список творів мистецтва, які залили фарбою, оприлюднять згодом.

Що каже поліція

Німецькі журналісти заявили, що напад на музеї стався ще декілька тижнів тому.

У поліції Берліна та Фонді прусської культурної спадщини підтвердили інформацію про вандалізм на Музейному острові. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Деталі інциденту оприлюднять згодом.

Чим знаменитий Музейний острів у Берліні