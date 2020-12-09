На Сумщині водій намагався перевезти через кордон червону ікру з Росії. Оскільки останній рибальський сезон там виявився не дуже вдалим, ціни на делікатес значно зросли.

Однак це зовсім не зупиняє контрабандистів, які мають до ікри особливий інтерес. Детальніше про це – у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.

Читайте також Хотіли викинути власних дітей з автобуса на ходу: шокуюча історія депортації нелегалів з України

Прикордонники та співробітники СБУ нещодавно виявили на кордоні старе авто без номерів. Його водій намагався перетнути територію неподалік села Порозок на Сумщині.

Як водій перевозив контрабанду

Після того, як водій побачив правоохоронців, він намагався швидко врятувати свій "цінний" вантаж, але застряг посеред лісу. Після цього йому довелося тікати назад в Росію.

Наразі невідомо, що його чекає на території іншої країни за скоєне.

До теми Бобровий секрет: на Сумщині виявили контрабанду ліків з Росії

Загалом прикордонники виявили 275 кілограмів делікатесу. Його перевозили з Камчатки. За підрахунками фахівців, вартість такої кількості ікри становить майже мільйон гривень.

Наразі слідчі встановлюють "розклад руху" подібних вантажів.

Також у випуску: