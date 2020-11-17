У Великій Британії пограбували вантажівку з продукцією Apple. На те, аби викрасти продукції на 5 мільйонів фунтів стерлінгів, зловмисники витратили всього 15 хвилин. Наразі грабіжників розшукує поліція.

Водія та охоронця зв'язали

Злочин на мільйони стався у графстві Нортгемптоншир. Про це інформує Express.

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Вантажівку з товарами зупинили на трасі. Водія та охоронця висадили з транспортного засобу, зв'язали і залишили обабіч автошляху.

З вантажівки винесли 48 палет з продукцією. Сам кузов причепили до свого авто і перевезли до сусіднього селища.

Свою вантажівку грабіжники покинули у сусідньому графстві

Поки що поліції вдалось знайти машину злочинців – у сусідньому графстві. Таким чином, у грабіжників, припускають правоохоронці, був ще один транспортний засіб.

Британська поліція працює у посиленому режимі, аби впіймати зловмисників. Наразі правоохоронці розшукують свідків події, а також пробують виявити, де могли збути викрадену продукцію. Наразі невідомо, скільки саме осіб брали участь в злочині.

Цікаво! Пограбування сталось у той самий тиждень, коли компанія Apple представила новий iPhone.