Вселенський патріарх Варфоломій відслужив панахиду за українцями, які загинули у часи Голодомору. Він прочитав проповідь та закликав не забувати минуле, аби жорстокість не повторювалася в історії людства.

Проповідь пролунала у День пам'яті жертв Голодомору. Її текст оприлюднило Генеральне консульство України в Стамбулі.

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Варфоломій назвав Голодомор диявольським проєктом сталінської системи, метою якого був добре спланований геноцид, зокрема вірян.

Аби викорінити християнську віру та православну церкву у той час, коли, як це не парадоксально, люди мирно збирали рясний врожай. Поки люди вмирали від голоду, радянський режим експортував їхні врожаї світу, таким чином лицемірно прикидаючись успішною країною,

— сказав духовний лідер.

Він попросив, аби "Воскреслий Господь дав вічний спокій мільйонам праведних душ, які померли в надії на воскресіння внаслідок диявольського Голодомору".

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Голодомор в Україні: головне

У 1932 – 1933 роках в Україні відбувся наймасштабніший Голодомор, який нині називають геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом. Терор голодом забрав життя майже 4 мільйонів людей.

Терор голодом забрав життя майже 4 мільйонів людей. У СРСР ця тема була тривалий час забороненою. Лише у 80-х роках минулого століття її почали досліджувати.

Лише у 80-х роках минулого століття її почали досліджувати. 7 грудня 2016 року українські парламентарі закликали й інші держави визнати Голодомор геноцидом українського народу. Наразі це зробили 17 держав.

українського народу. Наразі це зробили 17 держав. Ще 10 країн в офіційних зверненнях засудили Голодомор як акт винищення людства. Водночас Голодомор 1932 – 1933 років в Україні було визнано актом геноциду на регіональному та муніципальному рівні у 8 країнах.

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