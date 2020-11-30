Вселенський патріарх Варфоломій офіційно підтвердив свій візит до України. Він планує приїхати у серпні 2021 року.

Так, Варфоломій хоче відвідати Україну саме на День Незалежності. Про це патріарх заявив на літургії у Патріаршому соборі, повідомляє orthodoxtimes.

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Літургію проводили на честь засновника Константинопольської церкви Андрія Первозванного. Свято проходило за участі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та кількох членів його кабінету міністрів.

У соборі Варфоломій офіційно оголосив, що відвідає Україну 24 серпня 2021 року у відповідь на запрошення президента Володимира Зеленського.

Що цьому передувало

Раніше в Офісі Президента зазначали, що візит Варфоломія може відбутись на День незалежності, якщо епідемічна ситуація стабілізується.

Перед тим про візит говорили ще у 2019 році. Зокрема, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

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