Vario Perfect 1200 Platinum: розкішний дім на колесах з гаражем для спорткара – фото
На автобудинках, які коштують під мільйон євро, подорожують хіба що мільйонери. Такий представила компанія Variomobil. Там презентували розкішний моторхоум Vario Perfect 1200 Platinum.
Фактично це маєток на колесах. Про розкішну автівку йдеться у програмі "Авто24" на 24 каналі.
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Будинок встановили на шасі вантажівки Mercedes, який приводить потужний 11-ти або 13-літровий літровий турбодизель. Він має потужність 422 або 523 сили. А також пневматичну підвіску та 12 коліс на трьох осях – задня з них вміє повертати колеса так, аби зменшити діаметр розвороту.
26-тонна конструкція / Фото vario-mobil
Вся конструкція важить 26 тонн, адже на борту чимало техніки. Наприклад гідравлічні приводи, які вміють розсувати стіни будинку, збільшуючи житлову площу.
Можна збільшувати житлову площу / Фото vario-mobil
Всередині – комфорт вищого класу, з вбудованою технікою, санвузлами, освітленням, панорамним дахом з функцією затемнення, аудіосистемою класу Hi-end.
Вигляд всередині / Фото vario-mobil
Є все для комфортної подорожі / Фото vario-mobil
Є навіть гараж. В підпіллі приховано місце для спорткара. Довжина Perfect 1200 Platinum становить 12 метрів, і цей будинок на колесах по кишені лише багатіям. Ціни у Німеччині починаються майже з 900 тисяч євро.
У автівці є навіть гараж / Фото vario-mobil
Також у випуску:
Китайський бренд Lynk & Co виходить на ринок Європи зі своїм кросовером. Він доступний для європейців лише за підпискою, а вартість оренди складає 500 євро на місяць.
Дивіться відео програми "Авто 24":
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