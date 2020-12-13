У Варшаві 13 грудня відбувся протест під назвою "Йдемо заради свободи, йдемо заради всього". Акцію влаштували проти дій влади, зокрема, заборони абортів.

Як відбувався протест у Польщі

Організатором акції був "Загальнопольський страйк жінок". Однак до протесту приєднались аграрії, підприємці, представники ресторанного бізнесу, повідомляє Укрінформ.

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Протестувальники пройшли маршем з центру міста до будинку, де живе лідер партії "Право і Справедливість", віцепрем'єр-міністр Ярослав Качинський.

Мітингарі стверджували, що влада без оголошення надзвичайного стану, фактично ввела воєнний стан і "веде війну" з усім світом: жінками, молоддю, вчителями, лікарями, підприємцями, працівниками бюджетної сфери, Європою.

Поки мітингувальники йшли до будинку Качинського, дорогу кілька разів перегороджувала поліція. Тоді демонстранти змінювали маршрут, але не напрямок руху.

До слова, під час маршу були кілька незначних сутичок з поліцією.

#StrajkKobiet przed domem Jarosława Kaczyńskiego na Mickiewicza. Tłum zagłusza komunikaty policji. pic.twitter.com/JBmvfAcnp6 — Marcin Terlik (@MarcinTerlik) December 13, 2020



Протести у Варшаві / Фото Укрінформу



Протестувальники та поліція / Фото Укрінформу

Протести проти заборони абортів у Польщі: що відомо