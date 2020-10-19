У Варшаві скасували святкування Нового року через COVID-19
Традиційного концерту з нагоди Нового року у польській столиці не буде. Урочисте дійство, що зазвичай відбувається за участю зірок у Варшаві, скасували.
Причиною цьому стала пандемія коронавірусу COVID-19 у світі та стрімке поширення інфекції у Польщі. Останнім часом там фіксують помітне збільшення кількості хворих. Про скасування святкового дійства пише Onet.
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Через епідеміологічну ситуацію в цьому році міське святкування Нового року не відбудеться. Цю подію буде скасовано. Здоров’я мешканців найважливіше,
– повідомила речниця мерії Варшави Кароліна Галецька.
Зауважимо, що святковий концерт з нагоди Нового року відбувається у Варшаві щороку. Захід відбувається на Банківській площі за участю польських та світових зірок.