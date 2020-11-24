Україна не отримає транш Міжнародного валютного фонду у 2020 році. У такому випадку держава буде змушена друкувати гроші, а це матиме погані наслідки для економіки.

Українці вже відчувають наслідки, адже грошей в держави банально не вистачає. Про це в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі розповів перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів Ярослав Железняк.

До теми Грошей від МВФ у 2020 році не буде, – Милованов

"Наслідки ми відчуємо також по інфляції, тому що коли наша влада, коли не вміє заробляти гроші, коли їй ніхто не довіряє у світі, то в неї залишається єдиний варіант – це друкувати гроші", – сказав Железняк.

А друкувати гроші – це фактично зробити так, щоб наступного разу, коли ви пішли в магазин купувати щось, то це вже не буду коштувати 20 гривень, як зазвичай, а 25, а може й 30 гривень,

– пояснив він.

За його словами, це закінчиться поганою економічною ситуацією, і слово "погано" – це дуже м'яко сказано.

Чому Україна не отримає транш МВФ

Радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов пояснив, що у 2020 році Україна просто не встигає це зробити. Держава не має часу на виконання усіх необхідних процедур.

Нагадаємо, аби Україна отримала гроші від МВФ, вона має виконувати певні вимоги – продовжити пенсійну, медичну, освітню, антикорупційну реформи тощо.