Упродовж останнього місяця 2020 року стане зрозуміло, чи потрібно буде вводити локдаун на новорічні свята. Усе залежить від динаміки росту захворювання, госпіталізації та смертності протягом цього періоду.

Під час новорічних свят відбувається тісна комунікація між людьми, яка може сприяти додатковому поширенню COVID-19. Про це розповіла ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в ефірі 24 каналу.

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За її словами, якщо в Україні не введуть додаткові обмежувальні заходи, то ще до новорічних свят відбудеться надмірне навантаження на медичну систему.

Через це багато сімей матимуть неприємності, пов'язані з пошуком медиків та лікарень на свята.

І Різдво, і Новий рік можна відсвяткувати у вузькому сімейному колі, щоб уникнути максимального скупчення людей,

– заявила Скалецька.

На думку ексміністерки, якщо українці хочуть залишатися на свята здоровими, то потрібно вже тепер зберігати соціальну дистанцію, носити маски, дезінфікувати руки та провітрювати приміщення.

За її словами, якщо в Україні зараз нічого не робитимуть, то через 2 тижні ситуація вже буде менш контрольованою.

Зверніть увагу! У Кабміні готуються до різних можливих сценаріїв протидії COVID-19. Очільник Кабміну Денис Шмигаль не виключив, що на новорічні свята таки можуть ввести локдаун. Детальніше про це – читайте тут.

Скалецька розповіла, що навіть використання масок не зможе вберегти під час масових гулянь. Причиною є те, що багато людей їх носять неправильно та не дотримуються необхідної дистанції.

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Ексміністерка зазначила, що через великі скупчення людей навколо ялинок, правоохоронців може бути недостатньо, щоб навести порядок. За її словами, прогнози фахівців у кожному регіоні України є не дуже сприятливими, щоб дозволити проведення масової програми святкувань.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу