Володимир Зеленський підписав указ про призначення Василя Хоми головою Сумської обласної державної адміністрації. Раніше він працював у Харківській ОДА з Михайлом Добкіним. Крім того, свого часу був заступником голови місцевого осередку "Партії регіонів".

Відповідний указ президент підписав 23 листопада. Про це свідчить інформація на сайті Офісу Президента. Раніше Зеленський призначив тимчасових очільників трьох ОДА: деталі Призначити Хому Василя Васильовича головою Сумської обласної державної адміністрації,

– йдеться у документі. Нагадаємо, указ про звільнення попереднього очільника Сумської ОДА Романа Грищенка Зеленський підписав 5 листопада. Опісля облдержадміністрацію тимчасово очолив Сергій Пахольчук. Що відомо про Василя Хому Йому 54 роки, за фахом – юрист.

Хома – колишній заступник голови Харківської ОДА. Працював разом з Михайлом Добкіним. Також він був заступником голови цієї ж ОДА Ігоря Балути.

З 2010 року очолював апарат облдержадміністрації та був заступником глави харківського осередку "Партії регіонів". У 2014 році він звільнився.

Посадовець міг потрапити під дію закону про люстрацію, але заяву на звільнення подав раніше, ніж закон набрав чинності.

За інформацією Youcontrol, Хома є кінцевим бенефіціарієм ТОВ "Харківський обласний оптовий ринок сільськогосподарської продукції", директором якого є Ірина Хома.

Хома має сайт, на якому позиціонує себе як "управлінця, юриста, афганця".