Святий престол не вважає правильним називати війну на Донбасі "громадянським зіткненням". Водночас Ватикан не приймає інтерпретації зацікавлених сторін.

Також Ватикан цінує будь-які спроби, спрямовані на встановлення миру. Про це заявив секретар з відносин з державами Святого престолу архиєпископ Пол Річард Галлахер в інтерв'ю ТАСС.

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Глава МЗС Ватикану нагадав, що за ініціативою Папи Римського Франциска вони допомагали населенню Східної України у межах гуманітарної програми "Папа для України".

Святий престол утримується від публічних звинувачень залучених в конфлікт сторін. Але це не означає, що він приймає інтерпретації зацікавлених сторін, як і не вважає правильним називати конфлікт на Сході України громадянським зіткненням,

– сказав Галлахер.

Зверніть увагу! Упродовж минулої доби, 4 грудня, окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. В результаті пострілу ворожого снайпера 1 військовослужбовець отримав вогнепальне поранення.

Чому вислів "громадянська війна на Донбасі" не є правильним

Вже 6 років поспіль в Україні триває війна. За ці роки назбиралося безліч доказів російської присутності на Сході України. Однак російські пропагандисти називають війну "громадянською", перекручуючи її зміст. У такому контексті виходить, що українці на Донбасі воюють проти самих себе, а не захищають свої землі від окупантів.