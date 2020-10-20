Досвід Східної Азії говорить, що жорсткий карантин це лише перший крок, але не вирішення проблеми.

У той час, коли Європа (включаючи Україну) готується до тяжкої зими, втрачає людей, повертає обмеження на пересування, навчання, роботу і дозвілля, розгортає лікарняні ліжка у готелях і спортивних аренах, а правлячі уряди втрачають довіру населення, багато країн у Східній Азії і Океанії вже тижнями фіксують нуль нових випадків COVID-19, стрімке економічне зростання (Китай виріс у 3-ому кв. майже на 5%, Сингапур – майже на 8%) і безпрецедентну популярність урядів, які лише недавно вводили драконівські заходи по боротьбі з епідемією (у Новій Зеландії правляча партія щойно отримала більше ніж 50% голосів на парламентських виборах).

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На традиційних жовтневих канікулах Китай повернувся до інтенсивних подорожей всередині країни і дозвілля всередині закладів без (принаймні, поки що) спалахів хвороби.

При тому, що початкова реакція на епідемію у Європі і Східній Азії була майже ідентичною: жорсткий карантин.

Що в Європі пішло не так пізніше?

Досвід Східної Азії говорить, що жорсткий карантин це лише перший крок, але не вирішення проблеми. Успішним рішенням є система загального тестування (нещодавно Китай за тиждень відтестував кожного з 10 млн мешканців міста, де напередодні було виявлено лише 12 випадків хвороби) і ретельного відслідковування пересування і контактів кожного громадянина (система QR-кодування у Китаї, Південній Кореї і Сингапурі; Дія, де ти?)

Масова і ефективна державна комунікація, включаючи систему винагороджень і покарань, сприяє тому, що громадяни дотримуються порад щодо соціального дистанціювання, особистої гігієни і носіння масок.

Що все це може означати – успішні країни у Східній Азії в результаті своєї пильності, солідарності і відповідальності отримують довготермінову перевагу у конкуренції з Європою і Америкою. Їхні економіки швидко відновлюються, їхні діти і студенти вчаться в аудиторіях, а не гають час перед монітором, їхні бізнеси продуктивно зростають. (Стартап у Національному університеті Сингапуру щойно успішно розробив і вже перевірив однохвилинний дихальний тест на COVID-19 з 90% точністю – дивіться тут).

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Якщо до цього додати традиційно значно вищий рівень заощаджень у Східній Азії (що означає більше ресурсів для приватних і державних інвестицій), то ця перевага може бути вирішальною на десятиліття (якщо не століття) наперед.

Автор: Павло Шеремета