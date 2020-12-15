У 2020 році відбулася низка вбивств, які вразили людство. Деякі злочини стали каталізатором нових трагедій. Декому із загиблих судилося змінити історію вже після своєї смерті. Однак усі трагедії лякають своєю справді нелюдською жорстокістю. І важливо не забувати, що за іменем кожної жертви є історія людського життя, яке раптово забрали.

Про найрезонансніші вбивства 2020 року читайте у матеріалі 24 каналу.

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Вбивство Джорджа Флойда

Афроамериканець Джордж Флойд загинув 25 травня 2020 року під час затримання у Міннесоті. Поліцейські схопили чоловіка через те, що він нібито намагався розрахуватися у крамниці фальшивим чеком на 20 доларів.

Деталі вбивства

Один із поліцейських під час затримання притис коліном шию Флойда.

У такому положенні чоловіка тримали приблизно 7 хвилин.

Він благав про допомогу, казав, що не може дихати, та просив не вбивати його. Однак було вже пізно.

Останніми слова Флойда були: "Мамо, я люблю тебе. Передайте моїм дітям, що я люблю їх. Я помер".

Поліцейські не намагалися допомогти чоловікові. Коли приїхала швидка, було вже пізно.

Причетних до затримання 4 поліцейських звільнили з посад. При цьому затримали лише 1 з них – ексофіцера Дерека Шона. Саме він до останнього тримав своє коліно на шиї Флойда.

ФБР розслідує правомірність дій поліції.

У мережі опублікували відео з кадрами затримання Флойда. На них видно, що чоловік не чинив жодного опору. Він лише просив правоохоронців, щоб ті зберегли йому життя.

Згодом стало відомо, що у Міннеаполісі розформують поліцію.

Вбивство Флойда стало каталізатором масових протестів у США.

Щоб зупинити мітингувальників, у великі міста ввели Нацгвардію. Під час протестів затримали тисячі людей.

Зірки також відреагували на трагедію. Вони закликали світ зупинити расизм та покінчити з поліцейським свавіллям. Протестувальників підтримали Леді Гага, Кендал Дженнер, Бейонсе, Кім Кардашян, Джастін Бібер та інші.

Обраний президентом США Джо Байден назвав смерть Флойда переломним моментом в американській історії.



Джордж Флойд / Фото ABC News

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Вбивство Самуеля Паті

Самуеля Паті обезголовили 16 жовтня 2020 року у Франції. Вбивство скоїв студент чеченського походження. Причиною трагедії стало те, що Паті під час роботи вчителем показував дітям карикатури на пророка Мухаммеда.

Деталі злочину

Трагедія сталася у французькому місті Конфлан-Сент-Оноріон.

Коли поліцейські прибули на місце злочину, то побачили тіло вчителя. Поряд був озброєний кухонним ножем юнак, який виявився студентом цього вчителя.

Правоохоронці вимагали, щоб терорист кинув зброю. Коли той відмовився, поліцейські відкрили вогонь і розстріляли студента.

Згодом поліція з'ясувала, що терориста звали Абдулак Анзоров. Він народився та провів дитинство у Москві. Однак 12 років тому прибув до Франції. Там проживав у статусі біженця.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що ісламістам у Франції не буде місця. На всій території країни посилили безпеку.

Поліція затримала понад 10 підозрюваних у причетності до теракту.

Згодом у департаменті Сена-Сен-Дені закрили мечеть. Саме її віряни розгорнули у соціальних мережах цілу кампанію осуду проти загиблого Паті.

Через радикальні дії французької влади президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав бойкотувати французькі бренди. Турецький лідер наголосив, що Макрон "потребує лікування і психічної перевірки".

Невдовзі після вбивства Паті Францію сколихнула низка терактів.

29 жовтня у Ніцці терорист під час богослужіння вбив у храмі 3 людей.

29 жовтня у місті Авіньйон чоловік з вигуками "Аллах Акбар" та пістолетом у руках напав на поліцейських.

29 жовтня у Ліоні невідомий розмахував посеред вулиці 30-сантиметровим ножем.

У Франції заявили про максимальний рівень терористичної загрози.



Самуель Паті / Фото Spzh

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Вбивство Олександра Тарайковського

Олександра Тарайковського вбили 10 серпня 2020 року в Мінську. Він став першою жертвою силовиків під час мирних протестів білоруського народу проти нечесних виюорів та самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Деталі трагедії

Тарайковський загинув внаслідок втрати крові.

МВС Білорусі заявило, що у руках загиблого нібито вибухнула граната, яку він саме збирався кинути у силовиків. Однак згодом у мережу потрапило відео з моментом вбивства Тарайковського. На кадрах було видно, що у чоловіка вистрілили.

Очевидці загибелі Тарайковського також спростовують інформацію про гранату.

Дружина загиблого розповіла, що у вирі протестів Тарайковський опинився випадково. Він прямував у батьківську квартиру.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська створила санкційний "Список Тарайковського". Туди вносять прізвища усіх причетних до катувань та затримань білоруських протестувальників.

Тихановська також заявила, що під час протестів у Білорусі загинули 8 людей.



Олександр Тарайковський / Фото Medium

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Вбивство Мохсена Фахрізаде

Вченого-ядерника та "батька" ядерної програми Ірану Мохсена Фахрізаде вбили 27 листопада 2020 року в Тегерані. Влада країни вже заявила, що під час злочину вбивці використовували штучний інтелект.

Деталі розправи

У Фахрізаде вистрілили 13 разів. За даними місцевих ЗМІ, невідомі гатили з кулемета із супутниковим управлінням. Зброєю керували дистанційно.

Постріли були настільки точними, що дружина Фахрізаде, яка сиділа за декілька сантиметрів від нього, не постраждала.

У перші хвилини після пострілів вчений був ще живий. Його вертольотом доставили до найближчої лікарні. Медики робили все можливе, однак врятувати Фахрізаде не вдалося.

Влада Ірану звинуватила у вбивстві ядерника США та Ізраїль.

Головнокомандувач іранською армією Сеййед Абдоль-Рахім Мусаві наголосив: тепер його країна має право на відповідь.

У грудні 2020 року армії Ізраїлю та США посилили координацію. Країни очікують, що іранська сторона може помститися за смерть вченого, завдавши ракетних ударів.

Євросоюз назвав вбивство Фахрізаде злочином, який суперечить правам людини.



Мохсен Фахрізаде / Фото AFP

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Вбивство Едді Гессела

Актора Едді Гессела застрелили невідомі 1 листопада 2020 року. Куля влучила 30-річному чолвоікові в живіт. Коли на місце трагедії прибули медики, вони лише констатували смерть зірки.

Деталі злочину

Трагедія сталася у США в Техасі.

Гессела застрелили невідомі, які хотіли викрасти його авто.

Вбивство сталося неподалік від будинку, де мешкала дівчина Гессела.

Смерть актора вразила численних шанувальників по цілому світу.



Едді Гессел / Фото з інстаграму Гессела

Зверніть увагу! Гессел увійшов в історію світової кіноіндустрії як зірка серіалу "Кістки". Окрім того, він відомий за ролями у "Поверхні" та "Підступних покоївках".

Найгучніші вбивства в Україні

Школярці Христині П'яновій завдали щонайменше 20 ударів ножем. Від отриманих ран дівчинка померла на місці. Тоді вбивця обезголовила свою жертву.

Деталі трагедії

30 квітня 2020 року Україну сколихнула моторошна звістка. У Харкові оголена жінка гуляла вулицею з відрубаною головою власної доньки у сміттєвому пакеті. У другій руці матір несла ніж.

Згодом поліцейські з'ясували, що жінка – 38-річна Тетяна П'янова. У пакеті вона несла голову доньки – 13-річної Христини П'янової.

30 квітня брат П'янової-старшої зателефонував до поліції. Він повідомив, що знайшов тіло племінниці без голови.

П'янову затримали за підозрою у вбивстві доньки.

Слідство встановило, що на момент трагедії П'янова-старша була тверезою. Жінка також не перебувала на обліку в психіатричній лікарні та не мала документально підтверджених проблем зі психічним здоров'ям.

Односельці схарактеризували П'янову-старшу як спокійну та врівноважену людину. Однак батько вбитої дівчинки зізнався, що неодноразово помічав за екскоханою різноманітні дивацтва. Зокрема, вона заявляла, що нібито вміє читати думки.

У розмові із правоохоронцями П'янова-старша раптово почала заперечувати, що мала доньку Христину. Вона розповідала, що насправді її дитя звуть Євою.

Сусіди розповіли, що незадовго до трагедії П'янова-старша винесла з дому усі образи та накрила дзеркала чорною тканиною.

Психологічна експертиза виявила, що П'янова-старша страждає на хронічне психічне захворювання.



Христина П'янова / Фото з соцмереж

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Вбивство Андрія Сотника

Пластичного хірурга Андрія Сотника застрелили у дворі його будинку 2 лютого 2020 року. Кілер прямував за своєю жертвою, а коли наблизився, декілька разів вистрілив у Сотника.

Деталі трагедії

Скоївши вбивство, нападник вирвав у Сотника із рук пакет та побіг у невідомому напрямку.

Момент вбивства зафіксували камери спостереження.

Проаналізувавши отриману інформацію, правоохоронці заявили, що вбивство пластичного хірурга є замовним.

Підозрюваного у вбивстві Сотника затримали 14 лютого в Одесі. Він намагався втекти з країни. Згодом у Києві правоохоронці затримали і його спільника.

Слідство встановило, що 2 підозрюваних упродовж певного часу стежили за Сотником.

Один із підозрюваних Махаматіякуб Маматкодиров зізнався у вбивстві пластичного хірурга. Однак чоловік нічого не розповів про замовника або мотиви розправи над Сотником.

Поліція розглядає декілька версій вбивства. Одна з них пов'язана з можливими зв 'язками Сотника у його рідному Донецьку. Інша версія ґрунтується на фінансових справах хірурга: нібито Сотник давав пацієнтам гроші в борг на дорогі косметичні процедури.



Андрій Сотник / Фото DMK

Зверніть увагу! Андрій Сотник був директором київської клініки пластичної хірургії DMK Ukraine. До столиці він переїхав з Донецька після російської окупації Донбасу.

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Компанія друзів 21 травня 2020 року відпочивала на орендованому ставку. Його господарем був Анатолій Захаренко. Під впливом алкоголю між гостями та орендарем спалахнула сутичка. Знавіснілий господар схопив мисливську рушницю та розстріляв своїх гостей.

Жертви трагедії

Владислав Мамиченко,

Андрій Москалець,

Віталій Вульчин,

Володимир Купріянов,

Ескендер Османов,

Роман Ханенко,

Олександр Білоус.

Деталі розправи

Внаслідок трагедії загинули 7 людей. Частина з них була вбита уві сні. Одному чоловікові вдалося втекти. Він і зателефонував до поліції.

Усі загиблі воювали на Донбасі та були ветеранами батальйону імені генерал-майора Сергія Кульчицького.

Із Захаренком загиблі давно приятелювали. Деякі роками відпочивали з ним та родинами на ставку, який орендував чоловік.

Правоохоронці взяли Захаренка під варту. У процесі досудового розслідування чоловік пройшов понад 80 експертиз.

Судово-медична експертиза показала, що у момент розстрілу Захаренко був тверезим та чудово усвідомлював власні дії.

Вадим Федюнін – єдиний вцілілий – розповів, що Захаренко – професійний мисливець. Він завжди вихвалявся своїм вмінням перезаряджати рушницю за декілька секунд.

Якщо вину Захаренка доведуть, горе-мисливцеві може загрожувати довічне ув'язнення.



Загиблі внаслідок розстрілу на Житомирщині / Колаж 24 каналу

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Музиканта та аранжувальника Олександра Дерев'янка вбили 22 листопада 2020 року. Тіло митця знайшли лише 5 грудня на території Київської області. Нападники спершу побили та задушили Дерев'янка, а тоді намагалися позбутися тіла.

Деталі розправи

22 листопада декілька чоловіків прийшли до квартири Дерев'янка.

Музикант сам відчинив їм двері, не знаючи, що чекає на нього далі.

Нападники спершу побили Дерев'янка, а тоді задушили.

Щоб вийти сухими з води, чоловіки вирішили позбутися тіла. Зловмисники обмотали Дерев'янка картоном та відвезли у гараж. Згодом нападники планували залити мертвого музиканта бетоном.

У Києві зникнення Дерев'янка відразу помітили. Його колеги та друзі організували пошуки. Однак знайти тіло вдалося лише майже через 2 тижні.

Підозрюваних у вбивстві Дерев'янка вже затримали. Якщо їхню вину доведуть, чоловікам загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув'язнення.

Мотивом для вбивства стало майно музиканта. Зокрема, його нерухомість.



Олександр Дерев'янко / Фото Dtp.kiev