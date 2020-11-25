У російському Краснодарському краї колегія присяжних виправдала 63-річного чоловіка, якого підозрювали у вбивстві 8-річної дівчинки у 2016 році. Що цікаво, чоловік сам зізнався в скоєному й фактично допоміг знайти тіло дівчинки через 4 роки після вбивства.

Колегія присяжних вирішила, що події, про які мовиться в обвинувальному вироку, є недоведеними. Про це повідомляє Интерфакс.

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Оскільки провина пенсіонера була недоведеною, його одразу ж звільнили з-під варти. Йому загрожувало ув'язнення на 20 років, а то й пожиттєве.

Детальніше про вбивство 8-річної дівчинки

Воно трапилося в селі Звєзда Краснодарського краю ще у 2016 році й більше нагадувало сюжет фільму жахів, ніж реальну подію. Справа в тім, що 4 роки тому 8-річна дівчинка просто безслідно зникла. Ні рідні, ні російська поліція не могли її знайти аж до 2020 року.

Тоді, через 4 роки після вбивства, в селі почали з'являтися дивні символи й малюнки, які натякали, де шукати тіло загиблої дівчинки. Місцеві знову звернулися до поліції.

Скориставшись підказками вбивці, поліцейські знайшли тіло, а його самого затримали. Сам чоловік зізнався у всьому й пояснив: дівчинка мішала йому працювати, а він буцімто випадково вбив її ударом молотка в голову. Тіло вирішив закопати.

Чому чоловік мовчав 4 роки й лише тоді вирішив зізнатися в скоєному – досі залишається загадкою.



Підказки, які залишав чоловік / Фото Слідкому Росії