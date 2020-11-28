Вбивство "батька" ядерної програми Ірану у ЄС назвали злочином
У ЄС назвали злочином вбивство іранського ученого-ядерника Мохсена Фахрізаде. Трагедія сталася 27 листопада неподалік міста Тегеран.
Вбивство вченого суперечить принципу поваги прав людини. Про це повідомляє "Європейська правда".
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Що сказали у ЄС
- У результаті насильницьких нападів в Ірані вбили урядового посадовця та кількох цивільних людей.
- Це злочин, який суперечить правам людини.
- У цей нестабільний час необхідно зберігати максимальний спокій та стриманість.
- Ескалація не є ні в чиїх інтересах.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що співчуває близьким загиблих та бажає якнайшвидшого одужання усім пораненим.
Що відомо про вбивство Фахрізаде
- Фахрізаде увійшов у світову історію як один з творців іранської військової ядерної програми.
- За даними місцевих ЗМІ, невідомі вистріли вченому у голову.
- Відомо, що спочатку початку на місці трагедії себе підірвав смертник, а потім автомобіль вченого обстріляли інші нападники.
- Фахрізаде госпіталізували до найближчої лікарні. Однак медики не змогли врятувати вченого.
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