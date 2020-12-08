Син Євгена Щербаня, першого українського олігарха, викриває партнерів батька в мародерському захопленні активів. Рінат Ахметов та Сергій Тарута поставлені перед необхідністю відповісти на дуже неприємні запитання. Через чверть століття після гучного вбивства в аеропорту Донецька, коли на летовищі застрелили Євгена Щербаня та його дружину, старший син випустив фільм-розслідування.

Злочин вражав зухвалістю навіть в лихі 1990-ті, коли за рік до того підірвали на стадіоні "Шахтар" президента футбольного клубу Ахатя Брагіна, а Рінат Ахметов вижив, тому що запізнився на матч. Але вбивство Щербаня було ще більш цинічним. Детальніше про це – у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Депутат з дружиною щойно повернулися з Москви, де святкували срібне весілля друга родини, популярного тоді на пострадянському просторі співака Йосипа Кобзона. Прямо на злітну смугу підскочили кілери, одягнуті в міліцейську форму, та впритул з вогнепальної зброї розстріляли подружжя Щербаня.

Також загинули декілька випадкових людей.



Євген Щербань з дружиною, молодшим сином та Йосипом Кобзоном / Фото з книги "Выбираю свободу"

Виконавця вбивства засудили до пожиттєвого ув'язнення

Офіційно за вбивство Євгена Щербаня засудили кілера Вадима Болотських. Начебто він входив у так звану банду Кушніра, яка вчиняла багато кривавих вбивств, зокрема, і згаданого Брагіна.

У підсумку, Болотських в часи ще президента Кучми отримав пожиттєвий термін у в'язниці, і утримувався в Слов'яносербській колонії суворого режиму на тій території Луганської області, яка зараз не контролюється українською владою.

Чи досі він під вартою, чи втік, чи обережно перевезений в Росію – невідомо. Син Щербаня каже про те, що начебто у в'язницю потрапила гармата, і в'язням вдалося втекти.



Кілер Вадим Болотських / Фото "Комсомольської правди в Україні"

За версією прокуратури, Болотських розстріляв Щербаня на замовлення тодішнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка. 30 травня 2000 року була порушена справа проти Лазаренка, який на той момент вже рік утримувався в американській в'язниці.

Як доказ цього наводилися грошові перекази Лазаренка кримінальному авторитету Мільченку (Матросу), які могли бути як виплатою йому за акції Царичанського заводу мінеральних вод, так і розрахунок з кілерами.

Але факт залишається фактом – на момент вбивства Щербаня в нього вже не було ворожнечі з корпорацією ЄЕСУ Юлії Тимошенко. Працював злагоджений механізм: фаворитка Лазаренка постачала газ до кордону Донецької області, а всередині регіону його продавала корпорація "Індустріальний союз Донбасу", де Щербань контролював 35%.

За газ вони віддавали Тимошенко трубу для магістральних газопроводів, виготовлену на Харцизькому трубному заводі, для подальших розрахунків з "Газпромом".

Матеріали розслідування викликають сумніви в Євгена Щербаня-молодшого

У своєму розслідуванні Євген Щербань не дійшов до однозначного висновку про замовників вбивства батька. Можна вірити в декілька версій одночасно, які можуть доповнювати одна одну. Водночас ті матеріали, з якими він ознайомився, викликають великі сумніви щодо офіційної версії розслідування.



Євген Щербань-молодший / Скриншот з фільму "Спадкоємець"

Але при цьому син Щербаня точно встановив, що активи його батька фактично привласнили, як випливає з фільму-розслідування.

Зробив це чинний депутат від партії "Батьківщина", а на той момент виконавчий директор ІСД Сергій Тарута, який володів лише близько 2% акцій. Саме Щербань найняв на роботу Таруту після того, як його звільнили з заводу "Азовсталь".

До теми Тарута – це дуже брехлива та слизька людина, – син вбитого олігарха Щербаня

Ще одним засновником корпорації ІСД був Рінат Ахметов. Він теж став партнером за дуже дивних обставин: фактично за те, що надавав "кришу" в Донецьку, який був клондайком для кримінальних кланів.

У 1991 році ресторан Щербаня "Ретро" розстріляли невідомі з автоматів, і щоб захистити бізнес від наїздів криміналу, Щербань вирішив взяти в партнери тандем Ахатя Брагіна та Ріната Ахметова, які відповідали за лікеро-горілчаний бізнес та постачали алкоголь з України в Росію.



Ахатя Брагін, Рінат Ахметов / Колаж 24 каналу

Але ключовим бізнесом для ІСД були програми з металургійними заводами Донеччини. Зокрема, програма "штрипс-труба-газ", в результаті якої отримувалася руда з Дніпропетровських гірничо-збагачувальних комбінатів по лінії ЄЕСУ.

Потім з неї виготовлялася заготовка для труби на "Азовсталі", а сама труба виплавлялася на Харцизькому трубному та продавалася назад ЄЕСУ замість поставленого газу.

Зверніть увагу! Тільки на продажі труб, за словами сина Щербаня, корпорація отримала в 1996 році 60 мільйонів доларів. На момент вбивства Щербаня грошовий оборот ІСД досягав 2 мільярди гривень при курсі гривні 1,76 – 1,8 гривні за долар.

Отриманий капітал, у підсумку, ІСД вклав у приватизацію комбінатів. Зокрема, "Азовсталі" і Харцизького трубного заводу, власником яких зрештою став Рінат Ахметов.

Після вбивства Щербаня Ахметов пред'явив синам олігарха борг

У підсумку, коли Щербаня вбили, його частку в бізнесі забрали. Син Євген пригадує, що через 3 місяці після смерті батька Ахметов на зустрічі в своїй резиденції "Люкс" пред'явив йому і його братові Руслану "борг" на 4 мільйони доларів.

У розрахунок за нього Ахметову віддали частку Щербаня в одному з найперших операторів мобільного зв'язку DCC (це компанія Life, яку Ахметов продав турецькій Turkcell). Також Ахметову віддали компанію "Гефест".

Але згодом виявилося, що "Гефест" не лише володів заправками, але також на фірму було оформлено частку в ІСД. Він володів 80% компанії АЗОВІМПЕКС, на яку було оформлено 35% ІСД. Фактично, чверть компанії ІСД було втрачено родиною Щербанів.

Коли у 2014 році брати Щербані спробували зустрітися з Тарутою для врегулювання відносин, вони запитали його, чому він після вбивства батька, як найнятий ним менеджер, не прийшов на допомогу (хоча жив у тому ж елітному поселенні, в будинку, який надав йому їхній батько, буквально через дорогу)

У відповідь Тарута, за словами Щербаня, тільки відповів: "Це ви акціонери, ви мали мене викликати на розмову".



Сергій Тарута / Фото LIGA.net

Також Ахметов зустрівся з братами-синами Щербанями. Але коли вони зажадали частку в бізнесі батька, яку оцінили в мільярд доларів, Ахметов рознервувався і запропонував зустрітися в суді.

А посередник для врегулювання конфлікту – співак Йосип Кобзон, який користувався авторитетом у покійного Щербаня та Ахметова – відмовився допомагати родині вбитого.

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У підсумку, історія не завершена. Євген Щербань продовжує шукати правду про те, як було привласнено його активи, і яка в цьому роль Тарути та Ахметова. Однією з можливостей для нього є суд в США, оскільки одна з компаній Щербаня, яку позбавили права вступити в спадок, мала американську реєстрацію.

І може вийте так, що Ахметов, який інвестував мільйони у відмивання своєї репутації, буде змушений відповідати на дуже незручні запитання – якщо не в Україні, то в Америці. В'їзд куди йому, до речі, багато років було заборонено через непрозоре минуле. Але американська феміда може дотягнутися навіть в Україні.