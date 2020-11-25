У свіжому випуску "Резонанс" за 25 листопада – у Києві вбили 30-річну жінку ймовірно, аби заволодіти її квартирою. Вночі в Одесі 4 нетверезих молодиків напали на правоохоронця, який разом із неповнолітнім братом повертались додому.

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На Одещині у порту "Південний" прикордонники виявили 20 брикетів наркотичної речовини. 22 кілограми кокаїну зловмисники сховали у вентиляційних люках контейнера з екзотичним фруктом, який прямував з Еквадору.

20-річний молодик видурював гроші у жінок, які в 3, а то і 4 рази старші за нього. Він телефонував жертвам і казав, що їх близькі родичі вчинили ДТП, тому для розв'язання питання або лікування потерпілих потрібні значні суми коштів.

У Харкові чоловік підірвав гранату після візиту до колишньої дружини. Вибухом йому відірвало кисть руки. За замах на умисне вбивство йому загрожує довічне ув'язнення.