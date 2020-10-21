Експертиза підтвердила, що Тетяна П'янова, яка скоїла жахливе вбивство власної дитини, страждає хронічним психічним захворюванням. Це, за твердженням експертів, позбавляло підозрювану можливості усвідомлювати свої дії.

Тепер жінка, яка відрізала голову 13-річній дівчинці на Харківщині, перебуватиме у психлікарні, а не у в'язниці. Про це заявили у прокуратурі Харківщини, повідомляє телеграм-канал "ТРУХА Харьков".

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Висновок медичної експертизи

Тетяна П'янова, яка відрізала голову своїй дочці й носила її в пакеті, "страждає хронічним психічним захворюванням.

Тому суд прийняв рішення примусово госпіталізувати жінку до психіатричного закладу із суворим режимом,

– заявив керівник пресслужби прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Наразі П'янова перебуває у СІЗО до закінчення терміну на апеляційне оскарження. Якщо ж апеляції на рішення суду не буде, то через 30 днів її відправлять у психіатричну лікарню.

Крім того, Чубенко зазначив, що слідчі не встановили причетність інших осіб до цього злочину.

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