У Києві відбулась акція протесту "2 роки без Гандзюк". Активістка померла 4 листопада 2018 року у лікарні, напередодні її облили сірчаною кислотою. Активісти вимагають, аби замовників жорстокого вбивства покарали.

На Поштовій площі зібрались сотні людей. Вони зачитували цитати Гандзюк, згадували її принципову позицію, а також вимагали гідного розслідування справи, повідомляє 24 канал.

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Акцію вирішили організувати саме на Поштовій площі, адже там на одній з будівель є стінопис на честь пам'яті Катерини Гандзюк. На стіні намальована сама активістка та написана її цитата. Під стінописом запалили свічки та поклали квіти.

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Люди на акцію принесли великий плакат з надписом "Мангер вбивця".



У Києві відбулась акція "2 роки без Гандзюк" / Фото 24 канал

Біля стінопису традиційно запалили фаєри червоного кольору та скандували "Хто замовив Катю Гандзюк?". Так відбувається на кожній акції щодо справи про вбивство активістки. Серед людей, які запалили фаєри, був адвокат Масі Найєм.



На акції запалили фаєри / Фото 24 канал

Пізніше учасники акції пішли від стінопису до Контрактової площі, розклеюючи дорогою плакати з цитатами Катерини Гандзюк.

Підтримати організаторів акції прийшов активіст Сергій Стерненко, а також член партії "Голос" Роман Лозинський.

"Найстрашніше те, що таких злочинів в Україні досі багато. В нас досі нападають на людей, які критикують політиків. Треба боротись за те, щоб усі причетні до вбивства були покарані", – сказав Стерненко.

Я не допускаю, що є хоч якісь шанси на те, що нинішня влада спробує ще покарати інших замовників окрім Мангера, який вже є на лаві підсудних,

– запевнив Стерненко.

Активісти вважають, що справу про вбивство Гандзюк не розслідують, а затягують.

"За цей час (2 роки – 24 канал) змінилась не одна група прокурорів. Прийшов президент, який говорив про пріоритетність розслідування справи. Справа в суді, проте слідство досі не назвало імена усіх причетних до вбивства", – зазначили організатори акції.

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