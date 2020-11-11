Замовне вбивство відомого херсонського бізнесмена: в Дніпрі затримали посередника
В Дніпрі 11 листопада правоохоронці знайшли особу, яка причетна до вбивства у Херсоні бізнесмена Ігоря Пащенка у 2018 році. Затриманий був посередником між замовником і кілером.
Посереднику замовного вбивства заочно повідомили про підозру, а тепер заарештували. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
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Зловмисника знайшли у Дніпрі й доставили у Херсон.
Замовне вбивство Ігоря Пащенка сталось у 2018 році саме у цьому місті.
Що відомо про вбивство Ігоря Пащенка:
- Його розстріляли 24 квітня 2018 року в Херсоні.
- Також тоді поранили охоронця бізнесмена.
- Пащенко мав бізнесовий конфлікт з екснардепом від Партії регіонів та ексмером Володимиром Сальдом. Нині Сальдо вийшов до другого туру виборів мера-2020.
До слова, ексмера Херсона українські правоохоронці підозрювали у державній зраді та співпраці із ФСБ РФ. Нині Сальдо знову балотується в мери Херсона й вийшов до другого туру виборів.
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