В Дніпрі 11 листопада правоохоронці знайшли особу, яка причетна до вбивства у Херсоні бізнесмена Ігоря Пащенка у 2018 році. Затриманий був посередником між замовником і кілером.

Посереднику замовного вбивства заочно повідомили про підозру, а тепер заарештували. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Читайте також У Києві працівниця банку 2 роки обкрадала клієнтів: привласнила понад 12 мільйонів Зловмисника знайшли у Дніпрі й доставили у Херсон. Замовне вбивство Ігоря Пащенка сталось у 2018 році саме у цьому місті. Що відомо про вбивство Ігоря Пащенка: Його розстріляли 24 квітня 2018 року в Херсоні.

Також тоді поранили охоронця бізнесмена.

Пащенко мав бізнесовий конфлікт з екснардепом від Партії регіонів та ексмером Володимиром Сальдом. Нині Сальдо вийшов до другого туру виборів мера-2020. За даними видання Мост, прізвище Пащенка в місті стало відомим після того, як колишній мер Херсона Володимир Сальдо опинився в Домініканській в'язниці. Тоді він звинувачував брата Пащенка Дениса у власному викраденні. Своєю чергою Денис Пащенко заявляв, що він жертва. Після цього частина об'єктів, які фактично належали Сальду, були переоформлені на Ігоря Пащенка. До слова, ексмера Херсона українські правоохоронці підозрювали у державній зраді та співпраці із ФСБ РФ. Нині Сальдо знову балотується в мери Херсона й вийшов до другого туру виборів.