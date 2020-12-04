Суд продовжив запобіжні заходи ексочільнику Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та його колишньому помічнику Олексію Левіну. Їх підозрюють в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Трансляцію свого засідання, на якому розглядалися запобіжні заходи, Дніпровський районний суд вів на ютуб-каналі Судова влада України.

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За рішенням суду, Владислав Мангер й Олексій Левін залишатимуться під вартою без права на внесення застави ще щонайменше до 1 лютого 2021 року.

Прокуратура просить, аби суд визначив їм обом тюремне ув'язнення терміном на 12 років як покарання за організацію вбивства активістки, у чому їх і підозрюють.

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