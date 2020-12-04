Вбивство Катерини Гандзюк: суд продовжив арешти Мангера й Левіна
Суд продовжив запобіжні заходи ексочільнику Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та його колишньому помічнику Олексію Левіну. Їх підозрюють в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Трансляцію свого засідання, на якому розглядалися запобіжні заходи, Дніпровський районний суд вів на ютуб-каналі Судова влада України.
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За рішенням суду, Владислав Мангер й Олексій Левін залишатимуться під вартою без права на внесення застави ще щонайменше до 1 лютого 2021 року.
Прокуратура просить, аби суд визначив їм обом тюремне ув'язнення терміном на 12 років як покарання за організацію вбивства активістки, у чому їх і підозрюють.
Напад на Катерину Гандзюк: головне
- Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2020 року. Вже через 3 місяці, 4 листопада, активістка померла у лікарні – у неї були численні хімічні опіки тіла.
- Замовником слідство вважає голову Херсонської облради Владислава Мангера. Посередник – Олексій Левін. Вони перебувають під вартою з 20 серпня 2020 року.
- Крім того, 6 червня 2019 року засудили п'ятьох виконавців злочину.
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