3 дні поспіль у Переяславі-Хмельницькому міськрайонному суді проходили засідання по справі вбивства 5-річного хлопчика поліцейськими. Судді вже закінчили вивчення письмових доказів провини підозрюваних.

Про хід розгляду гучного вбивства дитини на Київщині написала у фейсбуці генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. За її словами, на третій день засідань розпочалася стадія допитів.

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Першими служителі Феміди, адвокати та прокурори заслухали дітей, які були свідками стрілянини копів по дитині.

Допит онлайн

За словами генпрокурорки, заради забезпечення інтересів неповнолітніх, покази вони надавали в режимі відеоконференції з окремого приміщення. З дітьми постійно перебував психолог.

Засідання майже через місяць

Наступного разу суд збереться для продовження розгляду справи лише наступного місяця. Засідання призначені на 11 та 14 грудня. Судді продовжуватимуть допитувати свідків обвинувачення та захисту, а також потерпілих.

Крім того, всередині грудня судді розглядатимуть клопотання щодо продовження арешту для підозрюваних.

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