Вбивство Кирила Тлявова: в суді допитали дітей-свідків
3 дні поспіль у Переяславі-Хмельницькому міськрайонному суді проходили засідання по справі вбивства 5-річного хлопчика поліцейськими. Судді вже закінчили вивчення письмових доказів провини підозрюваних.
Про хід розгляду гучного вбивства дитини на Київщині написала у фейсбуці генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. За її словами, на третій день засідань розпочалася стадія допитів.
Дивіться також Двічі стріляв у знайомого: у Києві за замах на вбивство затримали іноземця – фото
Допит онлайн
За словами генпрокурорки, заради забезпечення інтересів неповнолітніх, покази вони надавали в режимі відеоконференції з окремого приміщення. З дітьми постійно перебував психолог.
Засідання майже через місяць
Наступного разу суд збереться для продовження розгляду справи лише наступного місяця. Засідання призначені на 11 та 14 грудня. Судді продовжуватимуть допитувати свідків обвинувачення та захисту, а також потерпілих.
Крім того, всередині грудня судді розглядатимуть клопотання щодо продовження арешту для підозрюваних.
Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова
- 31 травня 2019 року двоє правоохоронців випивали разом із їхнім другом та підлітком у подвір'ї одного з будинків Переяслава-Хмельницького.
- Перебуваючи у стані сп'яніння, вони вирішили стріляти по металевих банках.
- Одна з куль влучила у голову 5-річному хлопчику. Врятувати його медики не змогли.
- Спершу поліцейські казали, що хлопчик впав на асфальт та отримав травму голови.
- Лише після протестів та тиску журналістів у ДБР відкрили справу про вбивство дитини.
- Через 5 місяців після трагедії у провадженні з'явилися обвинувачені: інспектор водної поліції Іван Приходько, поліцейський Володимир Петровець, їхній друг Дмитро Кривошей і 17-річний син Петровця Станіслав.
Поділитися новиною