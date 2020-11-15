Вдова вбитого агента ФСБ Литвиненка позивається проти Росії: деталі
Вдова колишнього російського агента Олександра Литвиненка подає позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Марина Литвиненко вимагає 3,5 мільйони євро компенсації за отруєння чоловіка полонієм у 2006 році.
Вдова офіцера ФСБ вимагає відшкодувати штрафні збитки. Також у позові мовиться, що Росія має виплатити їй компенсацію за втрачений дохід. Про це пише The Guardian.
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У поданні представники Литвиненко просять суддів прийняти рішення щодо значення схеми цілеспрямованих убивств та замахів із боку Росії. У позові, зокрема, згадується отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері у 2018 році.
Марина Литвиненко вказала, що вимагає 2 мільйони євро – це ті гроші, які вона могла б заробити зі своїм чоловіком, якби не виникла причина позову. Крім цього, мовиться про додаткові виплати за моральний збиток.
Виплата ще 1,5 мільйонів євро має утримати Росію від скоєння у подальшому підпільних вбивств.
Уряд Росії при Путіні ніколи не вибачається, – Литвиненко
Вдова отруєного агента ФСБ зазначила, що їй довелося боротися, аби добитися публічного розслідування справи. Вона заявляє, що це був злочин, спонсором якої є держава.
Ми не зможемо доставити в Лондон людей, які скоїли це вбивство. Але хтось має за це відповідати. Уряд Росії при Путіні ніколи не вибачається,
– розповіла Марина Литвиненко.
Вона наголосила, що їй дуже важливо доставити справу отруєння чоловіка у Європейський суд з прав людини і відстояти свої права.
Вбивство Олександра Литвиненка: що відомо
- Олександр Литвиненко – працівник радянських та російських спецслужб, колишній офіцер ФСБ.
- У 2006 році він помер від променевої хвороби, яку спричинило отруєння радіоактивною речовиною — полонієм-210.
- За 3 тижні до смерті Литвиненко зустрічався зі своїми колишніми товаришами по службі Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном. Там він випив чай, в який і підсипали отруйну речовину.
- Доза полонію, яку "влив" у себе Литвиненко була у 5 разів смертельнішою, ніж потрібно для убивства людини.
- Винними у вбивстві колишнього офіцера ФСБ визнали саме Лугового та Ковтуна. Водночас причетним до злочину вважають і президента Росії Володимира Путіна.
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