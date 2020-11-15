Вдова колишнього російського агента Олександра Литвиненка подає позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Марина Литвиненко вимагає 3,5 мільйони євро компенсації за отруєння чоловіка полонієм у 2006 році.

Вдова офіцера ФСБ вимагає відшкодувати штрафні збитки. Також у позові мовиться, що Росія має виплатити їй компенсацію за втрачений дохід. Про це пише The Guardian.

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У поданні представники Литвиненко просять суддів прийняти рішення щодо значення схеми цілеспрямованих убивств та замахів із боку Росії. У позові, зокрема, згадується отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері у 2018 році.

Марина Литвиненко вказала, що вимагає 2 мільйони євро – це ті гроші, які вона могла б заробити зі своїм чоловіком, якби не виникла причина позову. Крім цього, мовиться про додаткові виплати за моральний збиток.

Виплата ще 1,5 мільйонів євро має утримати Росію від скоєння у подальшому підпільних вбивств.

Уряд Росії при Путіні ніколи не вибачається, – Литвиненко

Вдова отруєного агента ФСБ зазначила, що їй довелося боротися, аби добитися публічного розслідування справи. Вона заявляє, що це був злочин, спонсором якої є держава.

Ми не зможемо доставити в Лондон людей, які скоїли це вбивство. Але хтось має за це відповідати. Уряд Росії при Путіні ніколи не вибачається,

– розповіла Марина Литвиненко.

Вона наголосила, що їй дуже важливо доставити справу отруєння чоловіка у Європейський суд з прав людини і відстояти свої права.

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