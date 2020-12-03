Вбивство працівника АП Бухтатого: підозрюваному загрожує 9 років в’язниці
Підозрюваного у причетності до вбивства працівника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого залишили під вартою до 20 січня 2021 року. Прокурори проситимуть для фігуранта справи 9 років за ґратами з конфіскацією майна.
Про це прокурор попросив під час засідання суду. Про продовження запобіжного заходу та деталі резонансної справи інформує Київська міська прокуратура на своїй фейсбук-сторінці.
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Як встановило слідство, у березні 2019 року на вулиці Багговутівській у Києві підозрюваний громадянин Вірменії разом зі спільником напали на перехожого, яким виявився Бухтатий. Нападники завдали йому не менш як чотири удари в область голови.
Під час дебатів в Шевченківському райсуді підозрюваний частково визнав свою провину у скоєному.
"Матеріали щодо співучасника злочину виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває", – додали в прокуратурі.
Що ще відомо про вбивство Олександра Бухтатого:
- Тіло чоловіка знайшли перехожі у Шевченківському районі Києва вранці 14 березня 2019 року.
- При чоловікові було посвідчення, в якому було вказано, що він працює в Адміністрації Президента.
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- У чоловіка вкрали телефон і банківську картку. До того ж у нього був розбитий і закривавлений ніс.
- Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали підозрюваних.
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