Підозрюваного у причетності до вбивства працівника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого залишили під вартою до 20 січня 2021 року. Прокурори проситимуть для фігуранта справи 9 років за ґратами з конфіскацією майна.

Про це прокурор попросив під час засідання суду. Про продовження запобіжного заходу та деталі резонансної справи інформує Київська міська прокуратура на своїй фейсбук-сторінці.

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Як встановило слідство, у березні 2019 року на вулиці Багговутівській у Києві підозрюваний громадянин Вірменії разом зі спільником напали на перехожого, яким виявився Бухтатий. Нападники завдали йому не менш як чотири удари в область голови.

Під час дебатів в Шевченківському райсуді підозрюваний частково визнав свою провину у скоєному.

"Матеріали щодо співучасника злочину виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває", – додали в прокуратурі.

Що ще відомо про вбивство Олександра Бухтатого:

Тіло чоловіка знайшли перехожі у Шевченківському районі Києва вранці 14 березня 2019 року.

При чоловікові було посвідчення, в якому було вказано, що він працює в Адміністрації Президента.

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