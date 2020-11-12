Раніше судимого 32-річного харків'янина затримали за здійснення кривавого вбивства Руслана Смірнова у ресторані Biani Champagneria. 12 листопада йому повідомили про підозру.

Подробиці жахливої розправи над чоловіком, який влаштував стрілянину у ресторані, повідомили у прокуратурі Харківщини. Всіх клієнтів закладу, які брали участь в інциденті правоохоронці досі не встановили.

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Самому ж затриманому інкримінують умисне вбивство, вчинене за змовою групою осіб.

Як вбили Руслана Смірнова

Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що у ніч на 1 листопада до підозрюваного, який відпочивав у ресторані, підійшов агресивно налаштований чоловік. Він зробив 9 пострілів із травматичного пістолету та поранив опонента.

Травмований від попадання гумової кулі підбіг до стрілка та почав бити його. Йому допомагали й інші відвідувачі ресторану.

Під час бійки нападника фактично затримали. Але зловмисник, розуміючі, що захищати себе стрілок не може, двічі вдарив його ножем по ногах. Від крововтрати чоловік помер.

Фігурантів декілька

Як стверджують прокурори, троє учасників бійки фактично дали підозрюваному можливвість завдати смертельних ударів. Але поліцейські не встановили цих осіб. Тож, який юридичний статус вони мають у кримінальній справі, не ясно.

Що відомо про загиблого

Загиблим виявився Руслан Смірнов, який надавав послуги з особистої охорони. За даними ЗМІ, він працював на нардепа від "Опозиційного блоку" Руслана Шенцева. Сам політик цю інформацію спростував, хоча у соцмережах був підписаний на сторінку охоронця в інстаграмі.



Шенцев був підписаний на загиблого / Скріншот

Від 10 до довічного

Якщо провину підозрюваного визнає суд, йому загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років. Або довічне ув'язнення. Незабаром затриманому обиратимуть запобіжний захід.