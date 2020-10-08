Адвокати підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета хочуть допитати в суді Президента України Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. До списку потрапив і заступник голови МВС Антон Геращенко. Таке клопотання вони вже подали до суду.

Як повідомляє "Суспільне", окрім Зеленського, Авакова та Геращенка адвокати хочуть допитати ще приблизно 30 осіб. Про це розповів адвокат однієї з фігуранток справи Юлії Кузьменко Тарас Безпалий.

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Чому їх хочуть допитати

Як ствердив адвокат Безпалий, Зеленський, Аваков та Геращенко під час багатьох брифінгів нібито розповідали про "численні і беззаперечні докази причетності Кузьменко, Дугарь, Антоненка до вбивства Павла Шеремета". Однак до цих заяв адвокати не мали цих доказів.

Я хочу зрозуміти звідки взагалі вони мали доступ до матеріалів, хоча вони не є учасниками справи і офіційно не мають права навіть доступу до цих матеріалів,

– зауважив Безпалий.

Прокурор просить допитати 263 свідків

У зверненні прокурора йдеться про те, що сторона звинувачення викликає в зал суду 263 свідки. Водночас Безпалий пояснив, що у такому разі опитування буде тривати дуже довго. Річ у тім, що на кожного свідка потрібно буде виділити 15 – 20 хвилин у залі суду, передає УНІАН.

Взагалі свідків було 700 і добре, що вони 700 не заявили,

– зауважив Безпалий.

Адвокат наголосив, що залучення свідків має бути обґрунтоване. Однак наразі неможливо оцінити, чи є важливими ці свідки. "Не написано, що саме вони хотіли б, щоб ці свідки підтвердили чи спростували", – сказав Безпалий.