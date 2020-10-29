68-річний Джованні Лагвардія вбив власну дружину-українку після того, як вона виявила, що той відвідує повій. Віра Мудра переїхала з України до Італії, де й познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком і вбивцею. Вони були разом 15 років.

Люди, які знали цю пару, не можуть повірити, що Джованні міг таке зробити, проте чоловік сам подзвонив в поліцію й у всьому зізнався. Історію життя й смерті розповідає "Обозреватель".

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Жахлива трагедія сталась в італійському курортному місті Ріміні.

Віра Мудра дізналась, що Джованні їздить до повій. Вона знайшла у нього пачку презервативів і він в усьому зізнався. Потім просив у неї вибачення на колінах.

Віра сказала, що можливо й пробачить, але все одно буде подавати заяву на розлучення. На наступний день жінка мала піти до адвоката, але Джованні її вбив – вдарив молотком по голові.

Це сталось вночі на 26 жовтня 2020 року.

Тіло дружини, з якою чоловік прожив 15 років, залишив у будинку, а сам втік. Проте згодом не витримав й сам здався поліції.

За що вбив власну дружину?

У відділку Джованні сказав, що нібито Віра постійно вимагала від нього грошей, які відсилала рідним в Україну. Через це він, пенсіонер, змушений був піти працювати.

Але родичі Віри розповіли, що вона завжди працювала й сама утримувала чоловіка.

Мама ніколи не була біля нього синьйорою, а завжди працювала. І навіть коли не було офіційної роботи, вона шукала підробіток,

– розповіла донька Віри – Олена.

Викликав трансвеститів та повій

Подружжя жило у злагоді, але останні роки чоловік почав поводитись дивно. Ще три роки тому сама Віра розповідала дочці, що з Джованні щось відбувається.

"Перевертаються очі й немов скажений стає. Вона боялася, щоб він уночі що-небудь з нею не зробив. Якось мама поїхала в санаторій відпочити, а він узяв кредит і спустив на повій. Мама знайшла доказ – порожню пачку з-під презервативів. Джованні зізнався, що викликав трансвеститів і повій", – поділилася Олена.

Джованні Лагвардія / Фото Віри Мудрої

Також вона припустила, що розлучення й підштовхнуло Джованні на вбивство, адже італійські закони були б на боці Віри й чоловік повинен утримувати жінку у такому разі.

Також Віра з'ясувала, що Джованні вже не вперше зраджує дружинам. До цього у нього був шлюб, в якому народилися троє дітей. Як розповіла українці сестра італійця, він розпався через часті зради чоловіка.

Віра та Джованні / Фото Віри Мудрої

У Віри залишилися дорослі син і дочка, а також онуки.

Джованні Лагвардія узятий під варту. Він скористався статтею закону й більше не дає жодних свідчень. Йому оголосили звинувачення в навмисному вбивстві з обтяжливими обставинами, за що загрожує довічне ув'язнення. Тож, якщо суд визнає його вину, то свої останні дні Джованні проведе у в’язниці.