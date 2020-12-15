Співробітники міграційної служби до смерті побили 40-річного Ігоря Гоменюка в аеропорту Лісабона у березні 2020 року. Після того, як справа набула масштабного розголосу, звільнилась голова міграційної служби Португалії. Активісти та опозиція кажуть: тепер черга – за міністром внутрішніх справ.

Офіцерів, що побили Гоменюка, звинуватили у вбивстві

Раніше очільник португальського МВС Едуарду Кабріта повідомив, що уряд виплатить компенсацію родині загиблого.Про це інформує видання The Guardian.

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Також Кабріта проінформував про звільнення Крістіни Гатоеш – голови міграційної служби. Начебто все відомство мають реструктуризувати, аби схожих випадків не було у майбутньому.

Трьох офіцерів, причетних до смерті Гоменюка вже звинуватили у навмисному вбивстві. Перше судове засідання у справі відбудеться 20 січня 2021 року.

Лише нещодавно Кабріта висловив співчуття родині загиблого

Проте опозиційні сили Португалії вважають, що цього не достатньо і відповідальність за жахливий інцидент має нести особисто Кабріта. Адже міністр не провів належне розслідування вбивства та протягом більше ніж пів року ігнорував родину жертви. Лише тиждень тому головний силовик країни висловив співчуття близьким Гоменюка.

Ганебно, що уряд Португалії прийняв це рішення протягом багатьох місяців і прийняв його лише через тиск ЗМІ,

– наголосив депутат Дуарте Маркес.

15 грудня Кабріту викликали на допит у парламентський комітет.

Що відомо про вбивство Ігоря Гоменюка у Лісабоні