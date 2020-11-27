Неподалік іранської столиці місті Тегеран 27 листопада невідомі жорстоко вбили вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде. В Ірані звинуватили у трагедії США та Ізраїль.

Також влада Ірану залишила за собою право відповіді. Про це заявив головнокомандувач іранською армією Сеййед Абдоль-Рахім Мусаві, повідомляє ISNA News Agency.

Важливо В Ірані жорстоко вбили "батька ядерної програми"

Головнокомандувач зазначив, що "рука США та Ізраїлю чітко простежується в цьому злочині".

Армія Ірану залишає за собою право помститися ворогам,

– сказав Мусаві.

Що відомо про вбивство Мохсена Фахрізаде

27 листопада в Ірані вбили одного з провідних вчених-фізиків Мохсена Фахрізаде. Він був одним з творців іранської військової ядерної програми.

Як пишуть ЗМІ, невідомі під'їхали до Фірізаде і вистрілили йому в голову. Уточнюється також, що зловмисники вбили й охоронця вченого.

Чоловіка на вертольоті госпіталізували в лікарню, але лікарям не вдалося врятувати його життя.

Відзначається, що спочатку на місці стався підрив смертника, а потім автомобіль вченого обстріляли інші нападники.