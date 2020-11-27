Жахливе вбивство вченого-ядерника: Іран звинуватив США та Ізраїль
Неподалік іранської столиці місті Тегеран 27 листопада невідомі жорстоко вбили вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде. В Ірані звинуватили у трагедії США та Ізраїль.
Також влада Ірану залишила за собою право відповіді. Про це заявив головнокомандувач іранською армією Сеййед Абдоль-Рахім Мусаві, повідомляє ISNA News Agency.
Важливо В Ірані жорстоко вбили "батька ядерної програми"
Головнокомандувач зазначив, що "рука США та Ізраїлю чітко простежується в цьому злочині".
Армія Ірану залишає за собою право помститися ворогам,
– сказав Мусаві.
Що відомо про вбивство Мохсена Фахрізаде
- 27 листопада в Ірані вбили одного з провідних вчених-фізиків Мохсена Фахрізаде. Він був одним з творців іранської військової ядерної програми.
- Як пишуть ЗМІ, невідомі під'їхали до Фірізаде і вистрілили йому в голову. Уточнюється також, що зловмисники вбили й охоронця вченого.
- Чоловіка на вертольоті госпіталізували в лікарню, але лікарям не вдалося врятувати його життя.
- Відзначається, що спочатку на місці стався підрив смертника, а потім автомобіль вченого обстріляли інші нападники.
Хто такий Мохсен Фахрізаде?У минулому Фахрізаде служив у Корпусі вартових Ісламської революції, обіймав високу посаду у логістичному центрі міністерства оборони Ірану, а також керував Фізичним дослідним центром. На Заході його називали найвидатнішим фізиком-ядерником в Ірані й навіть порівнювали його з Робертом Оппенгеймером (американський фізик-теоретик, що брав участь у розробці перших зразків ядерної зброї).
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