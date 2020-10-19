Жорстоке вбивство вчителя у Франції: з країни хочуть вислати сотні нелегалів
У Франції мають намір вислати з країни 231 іноземця. Все через те, що напередодні чеченець обезголовив вчителя у французькому місті Конфлан-Сент-Оноріне.
Хто потрапить під висилку
З країни можуть вислати радикальних ісламістів, які є нелегальними іммігрантами. Ці іноземці не мають документів та навряд чи їх отримають. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Дарманен, повідомляє Europe 1.
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Серед них 181 людина перебуває у в'язниці, ще 51 нелегала планують невдовзі затримати.
Крім того, у Франції заговорили про посилення правил для надання політичного притулку іммігрантам.
Вбивство вчителя у Франції: що відомо
- Вбивство сталось ввечері 16 жовтня.
- 18-річний чеченець відрубав голову вчителю історії, бо той показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від французького журналу.
- Відомо, що зловмисник народився у Москві. У Франції проживав як біженець.
- Через кілька годин після вбивства чеченця застрелили правоохоронці.
- Поліція затримала 11 підозрюваних у вбивстві, більшість з них – близьке оточення та родичі чеченця.
- Президент Франції Еммануель Макрон вже назвав подію "ісламським терактом".