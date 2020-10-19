У Франції мають намір вислати з країни 231 іноземця. Все через те, що напередодні чеченець обезголовив вчителя у французькому місті Конфлан-Сент-Оноріне.

Хто потрапить під висилку

З країни можуть вислати радикальних ісламістів, які є нелегальними іммігрантами. Ці іноземці не мають документів та навряд чи їх отримають. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Дарманен, повідомляє Europe 1.

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Серед них 181 людина перебуває у в'язниці, ще 51 нелегала планують невдовзі затримати.

Крім того, у Франції заговорили про посилення правил для надання політичного притулку іммігрантам.

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