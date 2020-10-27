У Франції закрили мечеть у департаменті Сена-Сен-Дені. Місцевий суд визнав правомірним таке рішення. Річ у тім, що саме у цій мечеті проводили кампанію через соцмережі проти вчителя коледжу, якого вбив ісламський радикал.

У суді заявили, що не побачили ознак порушення у місцевій владі, яка і ініціювала закриття мечеті. Про це повідомило місцеве видання Franceinfo, передає 24 канал.

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Що цьому передувало

Релігійна установа втрапила у скандал після вбивства вчителя. На офіційній сторінці у соціальній мережі опублікували відео з місця трагедії. Саме після цього міністр внутрішніх справ Франції заявив, що мечеть необхідно закрити.

Варто зазначити, що мечеть Пантен є найбільшою в регіоні. Її закрили 21 жовтня на пів року.

Вбивство вчителя ісламським радикалом: коротко