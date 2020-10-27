Вбивство вчителя у Франції: рішення про закриття мечеті визнали правомірним – деталі
У Франції закрили мечеть у департаменті Сена-Сен-Дені. Місцевий суд визнав правомірним таке рішення. Річ у тім, що саме у цій мечеті проводили кампанію через соцмережі проти вчителя коледжу, якого вбив ісламський радикал.
У суді заявили, що не побачили ознак порушення у місцевій владі, яка і ініціювала закриття мечеті. Про це повідомило місцеве видання Franceinfo, передає 24 канал.
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Що цьому передувало
Релігійна установа втрапила у скандал після вбивства вчителя. На офіційній сторінці у соціальній мережі опублікували відео з місця трагедії. Саме після цього міністр внутрішніх справ Франції заявив, що мечеть необхідно закрити.
Варто зазначити, що мечеть Пантен є найбільшою в регіоні. Її закрили 21 жовтня на пів року.
Вбивство вчителя ісламським радикалом: коротко
- Трагедія трапилась 16 жовтня у передмісті Парижа. Тоді радикальний ісламіст жорстоко вбив учителя коледжу Самуель Паті.
- Як виявилось, причиною нібито стало те, що вчитель показував на уроках карикатури на пророка Мухаммеда.
- Під час затримання вбивця відмовився кинути зброю, тому французька поліція змушена була його застрелити.
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "ісламістам у республіці не буде спокою" та додав, що по всій країні посилять систему безпеки.
- Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відповів на заяву: "Він (Макрон – 24 канал) потребує лікування і психічної перевірки".