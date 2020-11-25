Українська делегація у Тристоронній контактній групі вимагає від Росії розслідувати вбивство військового біля Авдіївки. Представники України наголосили, що винні повинні бути покарані.

Рішучий протест російській делегації у ТКГ висловив Леонід Кравчук. Про це повідомили на сторінці української делегації у ТКГ.

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Україна хоче, щоб Росія розслідувала злочин і покарала винних. Також СММ ОБСЄ повинна сприяти в цьому розслідуванні.

Глава української делегації зажадав від представників Росії розслідування цього злочину і покарання винних, а від СММ ОБСЄ – сприяння в цьому розслідуванні,

– мовиться у повідомленні делегації України в ТКГ.

Що відомо про смерть українського бійця

24 листопада проросійські бойовики двічі обстріляли позиції українських військових . Снайпер окупантів в районі Авдіївки поранив українського бійця.

. Снайпер окупантів в районі Авдіївки поранив українського бійця. Йому надали першу медичну допомогу й екстрено евакуювали до медичного закладу. Він був у важкому стані.

Українські військові навіть не відкривали вогню у відповідь , адже були змушені екстрено евакуювати бійця, що отримав важкі поранення.

, адже були змушені екстрено евакуювати бійця, що отримав важкі поранення. Загиблий 31-річний В'ячеслав Мінкін був жителем Фастова. У нього залишилися дружина і син. У 2019 році Мінкін був нагороджений медаллю за участь у боях за Світлодарську дугу.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим тиші. Однак російські бойовики постійно його порушують. Детальніше про війну на Донбасі можна прочитати тут.