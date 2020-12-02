Глядачі жорстко розкритикували програш МГУ в тендері на трансляцію єврокубків в Україні

Футбольні фанати жорстко розкритикували холдинг "Медіа Група Україна" за програш у тендері на трансляцію єврокубків в Україні на 2021 – 2024 роки.

Нагадаємо, днями стало відомо про те, що платформа MEGOGO виграла тендер на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій з рекордною для України сумою – між 20 і 30 мільйонами євро.

У коментарях до новини вболівальники відзначили, що якість контенту телеканалів Футбол 1/2/3 в останні роки досить серйозно знизилася і їм потрібна реконструкція.

"Футболи" себе вже вичерпали. Слабкі аналітики, якість контенту падає з кожним роком, там потрібна тотальна реконструкція, і це в першу чергу стосується керівництва каналів. Денисов тільки скаржиться на наш народ, які ми бідні і жадібні, що не хочемо платити. Ні, ми хочемо платити за якісний продукт, який є об'єктивним", – написав Алекс Кромченко.

Деякі коментатори жартома припустили, що тепер футбольні телеканали МГУ треба перейменувати в "Шахи 1, Керлінг 2 і Крикет 3" або в "Шахтар 1/2/3".

У той же час, новина про трансляцію єврокубків на сервісі MEGOGO більшість футбольних уболівальників сприйняли позитивно.

"Зараз дивлюся єврокубки на Мегого, якість картинки така, що створюється враження, що сидиш на лавці запасних", – написав глядач Арсен Левченко в коментарі до новини.

Нагадаємо, відразу після закінчення тендерних процедур, платформа Oll.tv, яка входить в холдинг МГУ, що належить Рінату Ахметову, запропонувала річну підписку на футбольні телеканали абонентам, які ще не знають, що з літа наступного року вже не зможуть переглядати трансляцію матчів єврокубків на цьому сервісі. Також Oll.tv разом з телеканалами Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 почали переключатися на інші види спорту, такі як художня гімнастика.