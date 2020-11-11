На території австрійського міста Кремс-ан-дер-Донау дослідники знайшли давнє поховання близнюків. Це стало унікальним відкриттям, адже в археологічних записах дуже рідко згадують про близнюків. Крім того, досі такі знахідки не підтверджували ДНК-аналізом.

Результати досліджень решток, які віднайшли австралійські археологи, опублікували в науковому виданні в Communications Biology.

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Науковці виявили могилу хлопчиків-близнюків

Вчені розповідають, що кістки, знайдені у давньому місті Кремс-ан-дер-Донау, належать новонародженим однояйцевим близнюкам чоловічої статі. Їх поховали у могильнику приблизно 30 тисяч років тому.

Обидві дитини були доношеними, однак поховали їх у різний час. За припущеннями археологів, один хлопчик помер одразу після пологів, другий – через 6 – 7 тижнів.

Вчені помітили особливий обряд поховання дітей: могила мала овальну форму, тіла обох немовлят покрили червоною охрою, а їхні голови повернули на схід.

Крім того, у могилі знайшли "поховальний інвентар". На тазі одного з хлопчиків було намисто з бивнів мамонта, іншому одягли намисто з молюсків. Цікаво, що прикраси не були зношеними, що означає, що їх виготовили спеціально для похорону.

Через спільне поховання дітей, вчені припустили, що вони близнюки. ДНК-аналіз ці здогадки підтвердив. Відповідно до нього, хлопчики мали одну і ту ж головну Y-хромосому і мітохондріальні гаплогрупи, тобто загальний геном.

Біля неї було ще одне поховання

Також на відстані півтора метра від поховання братів виявили ще одну одиночну могилу. У ній науковці знайшли скелет немовляти. Дитину поховали в зігнутому положенні. Ймовірно, померла вона через 13 – 14 тижнів після народження.

Одиночну могилу просто засипали, тому рештки дитини погано збереглись. Однак вчені все ж змогли взяти ДНК з кісток. Дослідження показала, що третє немовля є родичем близнюків по чоловічій лінії за третім ступенем споріднення.

Що дає ще відкриття

Археологи не встановили точну причину смерті дітей. Але заявили, що приблизно 30 – 40 тисяч років тому групи кочівних мисливців-збирачів верхнього палеоліту займали мис на лівому березі Дунаю. Знайдені поховання зможуть розповісти науковцям трохи більше про цей історичний період.

Зверніть увагу! Раніше вчені знайшли на плато Наска в Перу давній малюнок кота. Довжина зображення становить приблизно 37 метрів.



Вчені в Австрії виявили найдавніше поховання близнюків / Фото Natural History Museum Vienna

ДНК-аналіз підтвердив, що хлопчики були однояйцевими близнюками / Фото Natural History Museum Vienna