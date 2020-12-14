У свіжому випуску "Ти дивись!" за 14 грудня – на Львівщині вчителька української мови та літератури кричала та декілька разів вдарила одного з учнів у класі. У Чернівцях поліцейські збили жінку просто на пішохідному переході. На щастя, вона залишилась живою.

Також у випуску "Ти дивись!" на 24 каналі:

У Квасилівському професійному ліцеї, що на Рівненщині, вчитель предмету "Захист Вітчизни" змушував учнів, які спізнилися на урок або отримали погану оцінку, присідати з муляжем снаряду.

У Боярці під Києвом, жінка хотіла накласти на себе руки, кинувшись під потяг.

На Київщині під час екскурсії по місцевій фабриці ялинкових прикрас, в одному з цехів екскурсовод побачив, як майстрині розписують іграшки фірмовими знаками "Армії Росії".

У Києві любитель гострих відчуттів через ожеледь на дорозі не впорався з керуванням і врізався у стовп.

Новий-старий мер Владислав Атрошенко, відкриваючи сесію Чернігівської міської ради, звернувся до депутатів на блатному жаргоні.