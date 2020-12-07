Вдосконалення системи управління та навчання персоналу: "Метінвест" опублікував звіт за 2019 рік
Група "Метінвест" опублікувала звіт про сталий розвиток за 2019 рік. За рахунком це вже сьомий звіт компанії.
Раніше "Метінвест" публікував звіт раз на два роки. Починаючи з 2019 такі звіти будуть щорічними, повідомляє пресслужба компанії.
Документ підготовлений на основі міжнародного стандарту нефінансової звітності GRI, а також з урахуванням рекомендацій Ради зі стандартів обліку у сфері сталого розвитку.
У 2019 році "Метінвест" продовжив впроваджувати кращі практики управління персоналом і стандарти охорони праці та промислової безпеки, створювати стійку інфраструктуру в містах присутності, покращувати операційну ефективність, а також модернізувати обладнання відповідно до вимог високих екологічних стандартів.
Зокрема, "Метінвест" і надалі продовжує працювати над вдосконаленням стійкої системи корпоративного управління.
У пресслужбі зазначають, що агентство Sustainalytics високо оцінило корпоративне управління та стандарти бізнес-етики групи при проведенні комплексної оцінки ефективності діяльності в галузі екології, соціальної політики та корпоративного управління (ESG). Крім того, агентство відзначило успіхи "Метінвесту" у сфері управління людським капіталом, охорони праці та промислової безпеки, а також у взаємодії з місцевими спільнотами. У рейтингу ESG "Метінвест" зайняв 9-е місце серед 140 світових металургійних компаній на момент проведення оцінки.
У 2019 році "Метінвест" інвестував 102 млн доларів в Ініціативи з охорони праці. Група розробила і впровадила нову п'ятирічну дорожню карту для подальшого поліпшення системи управління охороною праці та досягнення основної мети – нульового травматизму. В результаті цього в 2019 році "Метінвест" домігся найнижчого показника частоти травматизму в історії групи (LTIFR – 0,790). Також першою серед українських компаній Метінвест отримав престижний міжнародний сертифікат у сфері охорони праці та здоров'я Vision Zero ("нульовий травматизм").
У навчання і розвиток співробітників у 2019 році "Метінвест" вклав близько 6 млн доларів. Група продовжила впроваджувати інструменти електронного навчання, розширивши можливості для розвитку управлінських і професійних навичок співробітників.
Для того, аби підвищити привабливість професій у металургії та гірничій справі серед молоді група розширила співпрацю з профільними університетами та надала програму стажування на своїх підприємствах майже трьом тисячам студентів.
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