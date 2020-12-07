Група "Метінвест" опублікувала звіт про сталий розвиток за 2019 рік. За рахунком це вже сьомий звіт компанії.

Раніше "Метінвест" публікував звіт раз на два роки. Починаючи з 2019 такі звіти будуть щорічними, повідомляє пресслужба компанії.

Документ підготовлений на основі міжнародного стандарту нефінансової звітності GRI, а також з урахуванням рекомендацій Ради зі стандартів обліку у сфері сталого розвитку.

У 2019 році "Метінвест" продовжив впроваджувати кращі практики управління персоналом і стандарти охорони праці та промислової безпеки, створювати стійку інфраструктуру в містах присутності, покращувати операційну ефективність, а також модернізувати обладнання відповідно до вимог високих екологічних стандартів.

Зокрема, "Метінвест" і надалі продовжує працювати над вдосконаленням стійкої системи корпоративного управління.

У пресслужбі зазначають, що агентство Sustainalytics високо оцінило корпоративне управління та стандарти бізнес-етики групи при проведенні комплексної оцінки ефективності діяльності в галузі екології, соціальної політики та корпоративного управління (ESG). Крім того, агентство відзначило успіхи "Метінвесту" у сфері управління людським капіталом, охорони праці та промислової безпеки, а також у взаємодії з місцевими спільнотами. У рейтингу ESG "Метінвест" зайняв 9-е місце серед 140 світових металургійних компаній на момент проведення оцінки.

У 2019 році "Метінвест" інвестував 102 млн доларів в Ініціативи з охорони праці. Група розробила і впровадила нову п'ятирічну дорожню карту для подальшого поліпшення системи управління охороною праці та досягнення основної мети – нульового травматизму. В результаті цього в 2019 році "Метінвест" домігся найнижчого показника частоти травматизму в історії групи (LTIFR – 0,790). Також першою серед українських компаній Метінвест отримав престижний міжнародний сертифікат у сфері охорони праці та здоров'я Vision Zero ("нульовий травматизм").

У навчання і розвиток співробітників у 2019 році "Метінвест" вклав близько 6 млн доларів. Група продовжила впроваджувати інструменти електронного навчання, розширивши можливості для розвитку управлінських і професійних навичок співробітників.

Для того, аби підвищити привабливість професій у металургії та гірничій справі серед молоді група розширила співпрацю з профільними університетами та надала програму стажування на своїх підприємствах майже трьом тисячам студентів.