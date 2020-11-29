На вечірці у Санкт-Петербурзі БТР переїхав бізнесмена
У Санкт-Перербурзі 28 листопада на військовій вечірці бронетранспортер переїхав 38-річного бізнесмена. У результаті чоловік помер.
Що відомо про трагедію
На святі надавали певні послуги, не дотримуючись заходів безпеки. Це призвело до загибелі чоловіка. Про це повідомили у слідчому комітеті Санкт-Петербурга.
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За інформацією російських ЗМІ, загиблим є бізнесмен Андрій Кожевін. Крім того, його вітчим, ймовірно, є мільярдером та очільником відомої будівельної компанії.
Що на святі робив БТР
У той день нібито святкували день народження зведеного брата загиблого. Родина вирішила влаштувати мілітарі-вечірку та замовити БТР. У телеграм-каналі "Mash на Мойке" зазначили, що Кожевін зайняв низьку позицію, тож БТР його не помітив.
До слова, російські видання стверджують, буцімто вечірку у військовому стилі для іменинника замовила його дружина.
Наразі з'ясовують обставини трагедії. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до 6 років ув'язнення.
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