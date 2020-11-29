У Санкт-Перербурзі 28 листопада на військовій вечірці бронетранспортер переїхав 38-річного бізнесмена. У результаті чоловік помер.

Що відомо про трагедію

На святі надавали певні послуги, не дотримуючись заходів безпеки. Це призвело до загибелі чоловіка. Про це повідомили у слідчому комітеті Санкт-Петербурга.

До речі У Польщі в ДТП потрапили 2 українці: один загинув, а інший у лікарні

За інформацією російських ЗМІ, загиблим є бізнесмен Андрій Кожевін. Крім того, його вітчим, ймовірно, є мільярдером та очільником відомої будівельної компанії.

Що на святі робив БТР

У той день нібито святкували день народження зведеного брата загиблого. Родина вирішила влаштувати мілітарі-вечірку та замовити БТР. У телеграм-каналі "Mash на Мойке" зазначили, що Кожевін зайняв низьку позицію, тож БТР його не помітив.

До слова, російські видання стверджують, буцімто вечірку у військовому стилі для іменинника замовила його дружина.

Наразі з'ясовують обставини трагедії. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до 6 років ув'язнення.