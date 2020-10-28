Велика Британія підтримала Кримську платформу та готова долучитися до консультацій, – МЗС
Велика Британія готова долучитися до консультацій з питання концепції створення платформи з деокупації Криму. Пані посол Британії Мелінда Сіммонс наголосила, що країна підтримує суверенітет України.
Сіммонс підтримала концепцію створення Кримської платформи. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у твіттері.
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За словами пані посла, Британія залишається відданою захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Сторони також обговорили важливість уваги міжнародного співтовариства у кримському питанні.
Раніше Еміне Джапарова обговорила з послом Словенії в Україні Томажом Менцином питання створення Кримської платформи та мілітаризацію Росією окупованого Криму. Джапарова висловила подяку за підтримку Словенією суверенітету і територіальної цілісності України.