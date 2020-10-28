Велика Британія готова долучитися до консультацій з питання концепції створення платформи з деокупації Криму. Пані посол Британії Мелінда Сіммонс наголосила, що країна підтримує суверенітет України.

Сіммонс підтримала концепцію створення Кримської платформи. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у твіттері.

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За словами пані посла, Британія залишається відданою захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Сторони також обговорили важливість уваги міжнародного співтовариства у кримському питанні.

Раніше Еміне Джапарова обговорила з послом Словенії в Україні Томажом Менцином питання створення Кримської платформи та мілітаризацію Росією окупованого Криму. Джапарова висловила подяку за підтримку Словенією суверенітету і територіальної цілісності України.

Була рада зустрічі з Послом Великої Британії Меліндою Сіммонз. Висловила вдячність за підтримку України на двостор. рівні, про що засвідчив нещодавній візит Президента до , та в рамках міжнар. організацій. ВБ підтримує концепцію Кримської платформи і відкрита до консультацій pic.twitter.com/ftms1SwaRh — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 27, 2020

Що відомо про Кримську платформу? 23 вересня Президент України Володимир Зеленський представив в ООН концепцію міжнародної Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації українського півострова. Зустріч планують провести в день російської окупації Криму – 26 лютого 2021 року. Платформа охоплюватиме кілька рівнів. Найвищий – лідери держав, далі – міністри закордонних справ та міністри оборони. Україна також планує запросити до платформи Росію.

Які країни вже підтримали створення Кримської платформи