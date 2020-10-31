Велика Британія теж поновила жорсткий карантин: деталі обмежень
Велика Британія вслід за багатьма державами Європи відновила жорстокий карантин на території держави. Він буде діяти протягом щонайменше 4 тижнів: від півночі 4 листопада до 2 грудня.
Такою була реакція прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона на загострення ситуації з пандемією коронавірусу в країні, повідомляє видання The Guardian.
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Що закриють у Великій Британії:
- ресторани,
- паби,
- заклади відпочинку,
- магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності.
Крім того, людям наказують залишатися вдома за можливості. При цьому покидати домівки можна для навчання, отримання медичної допомоги, для покупки необхідних товарів і для роботи.
Також Велика Британія забороняє міжнародні поїздки, крім поїздок з робочою метою.
Коротко про коронавірус у Британії:
- Загалом за весь час пандемії у Великій Британії кількість хворих на коронавірус вже перевищила показник в 1 мільйон людей. Втім держава не подає даних про кількість хворих, що одужали.
- За увесь час тут померли 46 645 хворих. Це, наприклад, майже в 6,5 раза більше, ніж в Україні. В останні дні щоразу діагностують понад 20 тисяч нових випадків.
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