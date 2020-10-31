Велика Британія вслід за багатьма державами Європи відновила жорстокий карантин на території держави. Він буде діяти протягом щонайменше 4 тижнів: від півночі 4 листопада до 2 грудня.

Такою була реакція прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона на загострення ситуації з пандемією коронавірусу в країні, повідомляє видання The Guardian.

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Що закриють у Великій Британії:

ресторани,

паби,

заклади відпочинку,

магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності.

Крім того, людям наказують залишатися вдома за можливості. При цьому покидати домівки можна для навчання, отримання медичної допомоги, для покупки необхідних товарів і для роботи.

Також Велика Британія забороняє міжнародні поїздки, крім поїздок з робочою метою.

Коротко про коронавірус у Британії: