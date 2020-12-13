Останні переговори щодо вирішення майбутніх торгових відносин Великобританії з Європейським Союзом майже вдалися. Втім Великобританія відхилила останню пропозицію блоку як "неприйнятну".

Вже найближчим часом ЄС та Британія мають визначитися про доцільність подальших переговорів про новий формат торгових відносин. Про це мовиться у Bloomberg. Там посилаються на власне джерело у британській переговорній команді.

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"Поки ситуація завмерла, пропозиція від ЄС залишається неприйнятною", – йдеться у заяві британського уряду.

Переговори пройдуть, ймовірно, 13 грудня. Прем'єр-міністр Борис Джонсон та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мають виступити ще раз. Після чого, як очікується, вони приймуть тверде рішення щодо майбутнього переговорів.

Прем'єр-міністр не залишить жодного каменю в цьому процесі, але він абсолютно чіткий: будь-яка угода повинна бути справедливою і поважати фундаментальну позицію, згідно з якою Великобританія буде суверенною державою,

– йдеться у заяві.

Що передувало

За словами Джонсона, однією з ключових перешкод для будь-якої угоди є вимога ЄС, щоб Великобританія стежила за майбутніми змінами у правилах та правилах блоку. Без домовленості Великобританії доведеться вести бізнес із сусідом на умовах Світової організації торгівлі з 1 січня. Це призведе до вищих витрат для компаній та порушить давно створені ланцюги постачання.

Довідка. Велика Британія вийшла з ЄС у січні 2020 року, але залишається де факто його членом до 31 грудня, доки діє перехідний період. Обидві сторони кажуть, що хочуть укласти торгову угоду, але переговори зайшли в глухий кут.