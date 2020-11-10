Велика Британія вислала білоруських дипломатів: що стало причиною
Міністерство закордонних справ Великої Британії вислало 2 білоруських дипломатів. Вони зробили це у відповідь на такі самі дії Мінська.
Великій Британії не зможуть завадити говорити про фальсифікації на виборах у Білорусі. Про це повідомив міністр закордонних справ Домінік Рааб у твіттері.
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За його словами, спроби режиму Лукашенка не завадять Сполученому Королівству оприлюднювати інформацію про насильство над громадянами Білорусі.
Ми вислали 2 білоруських дипломатів у відповідь на необґрунтовану висилку дипломатів Великої Британії,
– заявив він.
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