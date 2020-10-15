Велика Британія ввела обмеження проти 6 людей та 1 компанії, які причетні до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Напередодні санкції також підписали 27 країн Європейського Союзу.

Комітет постійних представників ЄС 14 жовтня ухвалив санкції проти причетних до отруєння Навального. Велика Британія долучилася до запровадження обмежень 15 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі міністерства закордонних справ держави.

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Разом з нашими міжнародними партнерами ми притягуємо до відповідальності винних у злочинному отруєнні Навального. Будь-яке застосування хімічної зброї Росією порушує міжнародне право,

– заявив глава МЗС Домінік Рааб.

Проти кого запровадили санкції

Серед осіб, проти яких ввели обмеження, є працівники адміністрації президента Росії Володимира Путіна, директор ФСБ та заступники міністра оборони. Тепер їм заборонений в'їзд на територію ЄС та Великої Британії, а також заморожені їхні активи. ЄС вважає, що ці люди знали про отруєння Навального чи навіть планували відповідну спецоперацію.

Головне про обмеження ЄС через отруєння Навального

Про підготовку санкцій спершу заявили Німеччина та Франція. Згодом ще 27 країн Євросоюзу вирішили долучитися до обмежень. Водночас Росію санкції ЄС обурили. Держава вирішила ввести обмеження у відповідь.