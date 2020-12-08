Національна програма "Велике будівництво" допомогла запобігти зниженню ВВП у четвертому кварталі 2020 року.

Про це на форумі "Мережа: форум дорожньої галузі" заявив представник незалежної економічної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар, повідомляє видання УНІАН.

Він представив результати дослідження групи економістів, які аналізували антикризові заходи, що здійснювалися в Україні.

На тлі спаду ВВП у другому кварталі 11,4% і 3,7% в четвертому, за прогнозами наших економістів, у фінальному розрахунку спад ВВП нашої країни був би 11% в четвертому кварталі, якби не питома вага виробництва,

– заявив Кухар.

На думку експертів, мультиплікативний ефект від будівництва доріг в рамках президентської програми "Велике будівництво" становить 3 гривні 5 копійок на кожну вкладену гривню.

"Питома вага "Великого будівництва" у ВВП економіки України зросла з 2,8% у першому кварталі до 10% у четвертому", – зазначив Кухар і додав, що в структурі проміжного споживання і ВВП України будівництво має найбільший коефіцієнт – 3,4%.

За оцінкою експертів, збільшення державного попиту може компенсувати падіння ВВП через зниження приватного попиту. Саме таку модель боротьби з наслідками коронакризи пропонує МВФ.

"Країни мають підготуватися до системних синхронних зусиль з інвестицій в інфраструктуру, як тільки вдасться взяти пандемію під контроль. Якби країни, що мають найбільші бюджетні можливості, збільшили свої витрати на інфраструктуру на 0,5% ВВП у 2021, то зростання світового ВВП до 2025 року мало б стійкий тренд у 2% на рік", – нагадав Кухар слова директора-розпорядниці МВФ Кристаліни Георгієвої про пріоритети допомоги країнам з групи G-20.

Як раніше повідомлялося, експерти ініціативи з прозорості будівництва CoST Ukraine заявили, що якість робіт, що проводяться на дорогах України, істотно зросла за цей рік, а будівництво та реконструкція тепер коштують менше.