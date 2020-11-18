"Велике будівництво" на здоров'ї українців: куди поділися гроші з ковідного фонду
Уявіть страшну ситуацію: ви або хтось з ваших близьких заразився коронавірусом. Ви хочете пройти тест у сімейного лікаря, але він має усього 2 безкоштовних на добу. Вам потрібно лягти в лікарню, а вільних ліжок немає. Чому в Україні недостатньо грошей для медицини – читайте далі.
Уявімо, що вам навіть вдалося потрапити на лікування, але ніхто не гарантує, що у вашій лікарні будуть життєво необхідні пульсометри та концентратори кисню, не кажучи вже про ШВЛ. Відповідь на ці проблеми завжди одна – недостатньо коштів. Більше – читайте у блозі "(Без)коштовна медицина" на 24 каналі.
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"Коронавірус розповсюджується швидше, ніж ми додаємо ліжка. Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні, а й у всьому світі", – це цитати з виступу міністра охорони здоров'я Степанова.
Ситуація справді критична, ми вже перетнули поріг у 10 тисяч нових хворих щодня. Державі зараз не вистачає ресурсів, аби зберегти життя та здоров'я кожного.
Кошти з ковідного фонду розподілили ще до початку епідемії
Саме тут на допомозі міг би стати Фонд боротьби з коронавірусом. Проте влітку стало відомо, що всі кошти з нього вже розподілили. Поділили ще до того, як в Україну прийшла страшна епідемія.
Що таке ковідний фонд?Фонд боротьби з COVID-19 було створено Верховною Радою. Для цього скоротили видатки бюджету-2020 на 49 мільярдів гривень, долучили туди допомогу іноземних партнерів, а саме – транш від МВФ, кошти Євросоюзу та США.
Всього у фонд змогли зібрати майже 66 мільярдів гривень.
Тож давайте подивимося, на що саме пішли кошти, взяті з наших податків.
35 мільярдів гривень витратили на ремонт доріг
Логічно було б подумати, що на обладнання лікарень, закупівлю тестів, доплати лікарям. Ні. Понад половину коштів, а саме 35 мільярдів гривень, отримало Міністерство інфраструктури.
Не лікарні, не МОЗ і навіть не школи на захист дітей, а Міністерство інфраструктури для "будівництва, та ремонту доріг". До речі, в документах на сайті Мінфіну ці видатки марковані як "заходи на запобігання спалахів COVID-19".
Навіть МОЗ отримало менше – 14 мільярдів гривень. Лише вдумайтеся: 35 мільярдів з фонду боротьби з COVID-19 пішло на дороги і 14 – на МОЗ.
Мабуть, Фонд створювали, розраховуючи на швидке відновлення країни, скажете ви. Проте, за даними Мінфіну, вже з 23 жовтня, коли в Україні було 8 тисяч інфікованих щодня, на дороги витратили понад 3 мільярди.
І це тоді, коли всім було очевидно, що ситуація з коронавірусом виходить з-під контролю.
На доплати поліцейським виділили 2,5 мільярди
Не перестають дивувати й інші видатки. Так, на доплати працівникам МВС виділили 2,53 мільярда гривень, з яких встигли освоїти вже 2,469 мільярда.
Водночас, хоч медичним працівникам з фонду виділили вдвічі більше – 5,955 мільярда гривень, виплатили їм поки 2,754 мільярда.
Середня заробітна плата медсестри в лікарні – 4573 гривень. З урахуванням доплат, деякі поліцейські за свою звичну роботу тепер отримують майже 20 тисяч, а медсестри ризикують життям за 7.
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До того ж надбавки до зарплати отримали лише 30% медичних працівників.
Розпал "Великого будівництва" від Зеленського
Але повернемося до наших доріг. Чому влада в розпал коронавірусу будує дороги? Усьому виною програма "Велике будівництво" президента Володимира Зеленського.
Будівництво під час чуми, або будівництво на костях – бо грошей і на лікарні, і на дороги не вистачає.
Цей проєкт пан Зеленський піарить вже протягом року, особливо перед місцевими виборами. Їздить по Україні, відкриваючи дороги то у Вінниці, то у Львові. Але оскільки "Велике будівництво" "освоює" величезні кошти, то гроші для нього беруть звідусіль, навіть з ковідного фонду.
Проєкт масштабного ремонту та будівництва доріг на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу
Тим часом, за словами очільника МОЗ Степанова, кисневими концентраторами забезпечено всього 20 тисяч ліжок. Чому "всього"?
Короткий приклад. Наразі на Буковині є всього 557 точок доступу до кисню, при цьому активних хворих у Чернівецькій області більше, ніж 11 тисяч.
Отже, за 2 кілометри ремонту доріг на Буковині можна було б вдвічі збільшити кількість ліжок з киснем та концентраторів. Як ви вважаєте, що зараз важливіше – врятувати ще 500 життів, чи відремонтувати 2 кілометри доріг?
Тож чи отримаємо ми відповідь на питання:
- чому в розпал пандемії, коли лікарням не вистачає ліжок, кисневі концентратори та пульсометри закупають волонтери, а кількість зафіксованих випадків коронавірусу досягла піку, держава обирає будувати дороги?
- і головне – кому вони будуть потрібні за таких умов?
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