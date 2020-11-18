Уявіть страшну ситуацію: ви або хтось з ваших близьких заразився коронавірусом. Ви хочете пройти тест у сімейного лікаря, але він має усього 2 безкоштовних на добу. Вам потрібно лягти в лікарню, а вільних ліжок немає. Чому в Україні недостатньо грошей для медицини – читайте далі.

Уявімо, що вам навіть вдалося потрапити на лікування, але ніхто не гарантує, що у вашій лікарні будуть життєво необхідні пульсометри та концентратори кисню, не кажучи вже про ШВЛ. Відповідь на ці проблеми завжди одна – недостатньо коштів. Більше – читайте у блозі "(Без)коштовна медицина" на 24 каналі.

Зверніть увагу Cхеми з розпилу грошей: чим загрожує таємне призначення Степанова в ДЕЦ

"Коронавірус розповсюджується швидше, ніж ми додаємо ліжка. Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні, а й у всьому світі", – це цитати з виступу міністра охорони здоров'я Степанова.

Ситуація справді критична, ми вже перетнули поріг у 10 тисяч нових хворих щодня. Державі зараз не вистачає ресурсів, аби зберегти життя та здоров'я кожного.

Кошти з ковідного фонду розподілили ще до початку епідемії

Саме тут на допомозі міг би стати Фонд боротьби з коронавірусом. Проте влітку стало відомо, що всі кошти з нього вже розподілили. Поділили ще до того, як в Україну прийшла страшна епідемія.

Що таке ковідний фонд? Фонд боротьби з COVID-19 було створено Верховною Радою. Для цього скоротили видатки бюджету-2020 на 49 мільярдів гривень, долучили туди допомогу іноземних партнерів, а саме – транш від МВФ, кошти Євросоюзу та США.



Всього у фонд змогли зібрати майже 66 мільярдів гривень.

Тож давайте подивимося, на що саме пішли кошти, взяті з наших податків.

35 мільярдів гривень витратили на ремонт доріг

Логічно було б подумати, що на обладнання лікарень, закупівлю тестів, доплати лікарям. Ні. Понад половину коштів, а саме 35 мільярдів гривень, отримало Міністерство інфраструктури.

Не лікарні, не МОЗ і навіть не школи на захист дітей, а Міністерство інфраструктури для "будівництва, та ремонту доріг". До речі, в документах на сайті Мінфіну ці видатки марковані як "заходи на запобігання спалахів COVID-19".

Навіть МОЗ отримало менше – 14 мільярдів гривень. Лише вдумайтеся: 35 мільярдів з фонду боротьби з COVID-19 пішло на дороги і 14 – на МОЗ.

Мабуть, Фонд створювали, розраховуючи на швидке відновлення країни, скажете ви. Проте, за даними Мінфіну, вже з 23 жовтня, коли в Україні було 8 тисяч інфікованих щодня, на дороги витратили понад 3 мільярди.

І це тоді, коли всім було очевидно, що ситуація з коронавірусом виходить з-під контролю.

На доплати поліцейським виділили 2,5 мільярди

Не перестають дивувати й інші видатки. Так, на доплати працівникам МВС виділили 2,53 мільярда гривень, з яких встигли освоїти вже 2,469 мільярда.

Водночас, хоч медичним працівникам з фонду виділили вдвічі більше – 5,955 мільярда гривень, виплатили їм поки 2,754 мільярда.

Зверніть увагу! Зарплата патрульного поліцейського починається від 11 тисяч 200 гривень, в Києві – 14 –15 тисяч. Додаткові доплати поліцейські отримують за службу біля зони ООС, тепер ще й з ковідного фонду.

Середня заробітна плата медсестри в лікарні – 4573 гривень. З урахуванням доплат, деякі поліцейські за свою звичну роботу тепер отримують майже 20 тисяч, а медсестри ризикують життям за 7.

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До того ж надбавки до зарплати отримали лише 30% медичних працівників.

Розпал "Великого будівництва" від Зеленського

Але повернемося до наших доріг. Чому влада в розпал коронавірусу будує дороги? Усьому виною програма "Велике будівництво" президента Володимира Зеленського.

Будівництво під час чуми, або будівництво на костях – бо грошей і на лікарні, і на дороги не вистачає.

Цей проєкт пан Зеленський піарить вже протягом року, особливо перед місцевими виборами. Їздить по Україні, відкриваючи дороги то у Вінниці, то у Львові. Але оскільки "Велике будівництво" "освоює" величезні кошти, то гроші для нього беруть звідусіль, навіть з ковідного фонду.



Проєкт масштабного ремонту та будівництва доріг на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

Тим часом, за словами очільника МОЗ Степанова, кисневими концентраторами забезпечено всього 20 тисяч ліжок. Чому "всього"?

Короткий приклад. Наразі на Буковині є всього 557 точок доступу до кисню, при цьому активних хворих у Чернівецькій області більше, ніж 11 тисяч.

Довідка. Ціна одного кисневого концентратора – близько 40 тисяч гривень. А вартість ремонту, не будівництва, а ремонту 1 кілометра дороги в середньому складає 11 мільйонів.

Отже, за 2 кілометри ремонту доріг на Буковині можна було б вдвічі збільшити кількість ліжок з киснем та концентраторів. Як ви вважаєте, що зараз важливіше – врятувати ще 500 життів, чи відремонтувати 2 кілометри доріг?

Тож чи отримаємо ми відповідь на питання: