За минулий рік в Україні було відремонтовано доріг більше, ніж за будь-який інший рік в період незалежності.

Ще одним ефектом від президентської програми "Велике будівництво" стала підтримка ВВП в період кризи, викликаної пандемією. Причини проаналізувало "Дело".

"Кінцева мета проєкту "Велике будівництво" – ремонт всіх доріг, з яких тільки трас національного значення 52 тисячі кілометрів. Майже 13% з них вперше в історії були відремонтовані протягом одного року. Ще 3-4 роки з щорічним збільшенням кількості відремонтованих і побудованих кілометрів щороку, і всі дороги України будуть якісними. В цьому немає нічого нереального", – пише видання.

І хоча автори "Великого будівництва" не планували зробити цю програму частиною антикризової програми України (ніхто не знав тоді про коронавірус), вона нею стала. За даними Ukraine Economic Outlook, інфраструктурна програма допомогла утримати економіку в кризовий рік.

Ми оцінили роль "ВБ" в пом'якшенні спаду реального ВВП України по кварталах. Інфраструктурні проєкти зберігали від 2,5% ВВП у другому кварталі до 5,1% і 7,3% в третьому і четвертому, відповідно. Якби в четвертому кварталі гроші "ВБ" були б спрямовані на інші витрати, ВВП впав би до 11%, але завдяки президентському інфраструктурному проєкту падіння зупинилося на позначці всього лише 3,7%,

– пише "Дело".

Аналізуючи вплив на економіку України в цілому, економісти дійшли висновку, що мультиплікативний ефект програми "Велике будівництво" становить 2,05 – найбільший показник серед всіх інших галузей.

"При середньому життєвому циклі дорожньої інфраструктури в 10-15 років позитивна віддача від інвестицій в дорожнє будівництво за 2020-ий рік буде зберігатися аналогічний період часу. Що є тим самим довгостроковим компенсатором нарощування антикризових держвидатків і стимулом економічного зростання", – переконані експерти.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2020 року вартість ремонту і будівництва 1 км доріг в Україні була на 4,5 млн гривень дешевшою, ніж в 2019 році.