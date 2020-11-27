Спікер Верховної Ради скликає велике засідання голів усіх парламентських фракцій. Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що востаннє такий збір був перед тим, як ввели карантин.

На 11:00 28 листопада голова Ради скликає на засідання всіх глав фракцій. Про це у телеграмі повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

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За його словами, на зустрічі будуть також гості:

прем'єр-міністр Денис Шмигаль;

глава Офісу Президента Андрій Єрмак та його заступники.

Зустріч буде у звичному форматі, однак частина її учасників долучаться онлайн.

Склад серйозний. Востаннє такий збір пам’ятаю перед тим, як ввели карантин,

– написав Железняк.

Говоритимуть, ймовірно, про таке

Держбюджет-2021;

закон про конституційну кризу, а також закон про призначення глави НАБУ;

законодавство щодо підтримки бізнесу та відтермінування обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів.

Що відомо про Держбюджет-2021

26 листопада уряд затвердив проєкт Держбюджету на 2021 рік до другого читання .

уряд затвердив проєкт Держбюджету на 2021 рік до другого читання Дефіцит зменшили з 6% ВВП до 5,47% ВВП (з 270 мільярдів гривень у законопроєкті, поданому на перше читання, до 246,4 мільярда гривень).

Доходи проєкту бюджету передбачили у розмірі 1,092 трильйона гривень, видатки – 1,328 трильйона.

Зверніть увагу! Деталі про конституційну кризу, яка настала після скандального рішення Конституційного Суду щодо скасування е-декларування, читайте тут. А більше дізнатися про відтермінування обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів можна за посиланням.