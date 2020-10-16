За останні 30 років зникла половина Великого бар'єрного рифа біля берегів Австралії. Втрата коралів у найбільшій у світі системі рифів відбулася через глобальне потепління та зміни клімату.

Вимирання живого поясу в Кораловому морі констатували вчені з Австралійського центру з дослідження коралів. Дослідження проводилося в період з 1995 по 2017 роки. Про це пише VICE.

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Через потепління води та забруднення довкілля корали знебарвлюються і поступово відмирають, а нові не з'являються.

"Спад особливо помітний в північних і центральних районах Великого Бар'єрного рифа після масового знебарвлення коралів у 2016 та 2017 років ", – опубліковано у звіті австралійських вчених.

Науковці виявили, що популяції коралів всіх розмірів і видів скоротилися на понад 50%, але найбільше постраждали розгалужені й табличні корали.

Висновки вчених

Вчені попереджають, якщо не почати діяти вже зараз, то за 10 років від Великого Бар'єрного рифу нічого не залишиться. Спеціалісти з Австралійського центру з дослідження коралів закликають країни докладати більше зусиль в запобіганні змінам клімату.

Гірше не лише те, що коралів меншає, але й те, що їхні розміри зменшуються. Великі корали зникли, а ще ми не побачили молодих коралів,

– повідомив науковець Майкл Боуд.

Співавтор звіту Террі Хьюз також зауважив, що великі корали зазвичай є виснажененими на 80 або 90 відсотків у порівнянні з 25 роками тому. Саме такі види створюють затишні куточки і тріщини, від яких залежать морські істоти.

"Тому втрата великих коралів змінює екосистему в цілому", – наголосив він.